Avec sa nouvelle passerelle, le RAVeL est complet à Hamoir

Les lamelles en bois du "plancher" intègrent des languettes antidérapantes et les rambardes sont sécurisées par des fils en acier. "À vélo, on n’entend pratiquement aucun bruit lors du passage, ni de secousse", explique encore le mayeur, qui, en tant que cycliste, a déjà testé le tronçon à plusieurs reprises.

En plus d’être esthétique, la passerelle est donc utile pour la nature. "Tant mieux si elle protège la biodiversité, même si c’est à grands frais car les coûts, et la Région wallonne se garde bien de les donner, sont exorbitants. Espérons que les crues n’abîmeront pas l’ouvrage qui se situe dans un méandre. Il est solide mais on sait comment l’Ourthe peut se déchaîner…"

Avec ce ponton, c’est le dernier "point noir" du RAVeL hamoirien qui est levé. "En attendant, la Commune avait aménagé un demi-sentier étroit, accidenté et dangereux, à pic de l’Ourthe. Certains n’osaient pas s’y aventurer et rebroussaient chemin. Les vélos de courses s’abîmaient dans les grenailles. On a connu plusieurs chutes dans l’eau. Désormais, ce tronçon est complètement sécurisé."

Et c’est toute la mobilité douce de la commune qui s’en trouve améliorée. "C’était le chaînon manquant entre les trois villages qui ne sont reliés que par une nationale dangereuse. L’intérêt est aussi touristique: désormais, on peut se rendre à Liège et Amsterdam. C’est la fin d’une sacrée saga… À Hamoir, le dossier RAVeL aura duré 20 ans et aura vu passer quatre ministres différents: Daerden, Lutgen, Di Antonio et Henry." Avec le placement tout récent de bancs et de tables de pique-nique, le RAVeL hamoirien est tout confort. Mais la mobilité douce ne s’arrête pas aux frontières de la commune. "À présent, il faut poursuivre le tracé vers Durbuy où il y a encore de gros dossiers dans les cartons puis vers La Roche. On prend notre mal en patience. Il est essentiel de réaliser des liaisons de mobilité douce structurantes et finir le RAVeL de l’Ourthe avant de s’attaquer au suivant." Cette enjambée boisée devrait en tout cas connaître une petite inauguration officielle début septembre et un nom lui sera trouvé. "Oui, après toute cette saga, elle mérite bien d’être baptisée." La Commune aimerait aussi organiser dès le printemps prochain, sur le RAVeL, une manifestation autour de la mobilité douce et de cette passerelle qui la symbolise. "On s’inspire de ce que nos amis jumeaux de Saulxures ont lancé: une Fête de la Voie verte. On inviterait les ASBL locales à participer."