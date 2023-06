Le passage à niveau, rue du Pont à Hamoir, sera fermé ce week-end: des déviations organisées

Attention: la SNCB procédera ce week-end à des travaux de révision du passage à niveau, rue du Pont, ce qui implique que celui-ci sera fermé pendant deux jours. La fermeture est prévue du vendredi 23 juin 22h au lundi 26 juin 6h du matin. La circulation sera interdite dans les deux sens sur le passage à niveau durant cette période. Ainsi, la circulation venant de Filot sera détournée par le quai du Batty, l’Avenue de l’Ourthe et le passage à niveau de Renne. La circulation venant de Liège sera détournée le passage à niveau de Renne, l’avenue des Villas et la rue de la Station qui sera mise en sens unique (dans le sens avenue des Lillas vers rue du Pont). Pour les poids lourds (plus de 3,5 tonnes), la circulation sera déviée par les grands axes (Tohogne-Bomal-Ville). Les piétons et les cyclistes, eux, seront déviés par le passage le long du Néblon (accès par la rue Gilles Del Cour, par la rue du Moulin ou par la rue du Vieux moulin).