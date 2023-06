Blocus scolaire: une vingtaine de jeunes ont révisé grâce à SOS Ados, à Hamoir

L’ASBL, située à Crisnée, propose un encadrement toute l’année, au fil de quatre périodes-clés. Ici, en mai et juin, l’association a proposé un cycle de préparation aux examens de fin d’année. Chaque samedi matin, du 20 mai au 17 juin, une vingtaine de jeunes ont été accueillis. "À Hamoir, pour ce stage, on gère actuellement six groupes, de 3 à 4 élèves. On privilégie les petits groupes pour que ce soit efficace, c’est vraiment notre particularité et notre force. Ils sont encadrés par des professeurs qui ont la pédagogie, le savoir et l’habitude."

Les jeunes ont révisé les matières dans lesquelles ils rencontrent des difficultés. On leur apprend aussi les méthodes de travail. "La méthodologie, c’est aussi important que la matière elle-même. Les professeurs passent d’élève en élève, l’encadrement est vraiment personnalisé, on y tient." En tout, l’ASBL compte environ 25 professeurs, qui travaillent en volontariat (avec défraiement) et qui "tournent" en fonction de leur disponibilité.

La formule a en tout cas du succès, à Hamoir, comme à Huy et Eghezée. "L’avantage d’une remédiation collective, contrairement à des cours particuliers, c’est le fait de partage les difficultés de chacun. Les jeunes peuvent aussi s’entraider. Il y a aussi un côté rassurant, plus convivial ", conclut Patrice Gilles. Prochain rendez-vous: de la remédiation en novembre et décembre…

www.sosados.be