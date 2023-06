Voici le projet d’espace de convivialité à Filot (photos)

Le projet se fera en deux phases: d’abord l’aménagement du terrain (le projet PCDR proprement dit), ensuite la création d’une zone de stationnement (sur fonds propres), le long du cimetière. "Sur le terrain, nous allons réaliser différents cheminements pour, d’une part, créer les liaisons avec le parking et, d’autre part, aménager un circuit au centre du parc afin d’accéder aux divers aménagements de convivialité", explique le chef de projet. Les plus jeunes pourront profiter de plusieurs jeux comme une pyramide à cordes ou un jeu oscillant. Les plus sportifs pourront tester les modules de fitness, jouer au basket et au football (un goal de foot et un panier de basket sont prévus). "La plaine de jeux existante concerne les enfants de 3 à 8 ans. L’idée était de compléter cette offre pour les jeunes jusqu’à 16 ans ou plus. Pour protéger le cimetière d’éventuels ballons, nous avons installé un filet pare ballon d’une hauteur de 5 m", précise-t-il. Les amoureux de la nature pourront apprécier diverses plantations de massifs, notamment mellifères, des arbres et une zone de fauchage tardif, située entre le terrain et la nationale. Les amateurs de farniente pourront s’accorder une pause dans un petit abri comportant table et bancs. Les sentiers seront réalisés en dolomie, comme dans le parc communal. Cinq points d’éclairage et un panneau didactique seront également installés.

"L’accueil du projet est très positif, se réjouit le bourgmestre, Patrick Lecerf. Les remarques, intéressantes, portent surtout sur l’orientation du filet de l’espace ballon et l’aménagement d’accès à partir de la route. Nous allons les intégrer pour introduire le dossier à la Région wallonne et demander un permis d’urbanisme. Il ne faut pas traîner, l’échéance de la fin des travaux est fixée au mois d’août 2024 par la Région."

Pour Annick, habitante de Filot, le projet est intéressant. "Je trouve que ce serait chouette d’aménager en dolomie le passage entre les chicanes que les gens empruntent pour arriver de la route au terrain. Je pense juste que la route, proche du terrain où on joue au basket ou au foot est un handicap, même si, pour parer à cela, ils proposent d’installer un filet."