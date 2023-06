Nouveau pour les jeunes: un stage d’été pour le permis de conduire théorique à Hamoir

Il existe déjà des cours pour apprendre aux jeunes le permis de conduire théorique, étalés sur plusieurs semaines. Mais c’est la première fois que la formule est testée en version stage "intensif", cet été. Et si les jeunes y répondent, ce stage sera organisé chaque année. L’idée vient de la Commune de Hamoir qui s’est associée avec la Teignouse et le PCS (Plan de cohésion sociale) de l’Ourthe. "Il existe déjà des cours dispensés sur plusieurs semaines à Xhoris mais le concept s’essouffle et le taux de réussite n’est pas nécessairement incroyable, détaille Loïc Jacob, échevin des affaires sociales de Hamoir. Avec la coordination jeunesse de la Commune, on a réalisé qu’il fallait peut-être aussi proposer une formule où le suivi est plus important et sur une période plus condensée. La Teignouse avait déjà tenté ça ailleurs, avec succès, et on a décidé de le mettre en place chez nous. Cette initiative est là pour répondre au besoin d’accompagnement des jeunes dans cette démarche de moins en moins évidente mais très importante, puisque le permis est une clé vers l’autonomie et le marché du travail."