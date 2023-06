On a testé le resto Sophie et Nicolas à Comblain-la-Tour

Des bourgeons de sapin et des vins propres

Tout est fait maison et dans l’esprit du zéro déchet. Ainsi, les carcasses de homards et les ailes de poulet longuement fermentées dans du sel sont recyclées en garum, cette sauce proche du nuoc-mâm vietnamien fait de chairs de poissons. Le chef est un botaniste qui soigne ses plates-bandes de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. Il est aussi un cueilleur des bois et des sentiers. L’aspérule odorante lui fait du maitrank. Les bourgeons de sapin sont partout: pour relever la mayonnaise des maatjes, pour parfumer sorbet, sirop, vinaigre, sel et liqueur.

Ici, tout ressemble à Sophie et Nicolas. On retrouve leur philosophie dans l’assiette, bien sûr, mais aussi dans le verre et dans le décor. Le livre de cave fait la part belle aux vins bios et naturels de petits domaines. Des vins propres, comme dit Sophie. La sélection proposée est issue du même tonneau.

Une ambiance apaisante est créée par le sourire de la patronne et par un aménagement tout en douceur: mobilier en chêne clair, murs traités à la chaux d’un côté, pierres et briques apparentes de l’autre, bar en zinc créé par un père couvreur, vieil escalier qui a été aérogommé pour retrouver son naturel… Aux beaux jours, on déjeune sous une verrière à l’ancienne tout en rondeurs ou sous les parasols de la terrasse posée dans la verdure.

Rhubarbe fermentée et sorbet lilas

Le menu est présenté sur un feuillet plié, dont la première page ne livre que quelques mots dont se contente Marie qui aime les surprises. Vilain curieux, Simon l’ouvre et trouve alors un descriptif complet de la litanie de couleurs et de saveurs. Thon mariné et servi dans un bouillon froid, chou-chinois, jaune d’œuf confit et huile de feuilles de raifort… Truite cuite à la vapeur, asperges vertes sautées à la mélisse et sabayon à la rhubarbe fermentée… Chou-rave cuit en croûte de sel et laqué au miel noir et vinaigre de cidre, sauce mousseuse au lait et lactosérum de chèvre… Dos rôti d’agnelle, fenouil aux graines de coriandre et agastache, houmous chaud… Maquée aigre-douce aux pickles de fleurs de sureau et miel de pissenlit, gelée de fleurs de cerisiers du Japon et sorbet lilas…

Le dessert s’appelle "Revalorisation" et porte bien son nom: une tuile de restes de pain en chapelure, une ganache au marc de café, un far breton au son de blé et une glace aux épluchures de pommes de terre!

Sophie et Nicolas, rue de Fairon, 79, à Comblain-la-Tour. Lunch à 40€. Menus à 65 et 80€. Fermé le mardi, le mercredi, le jeudi midi et le samedi midi. 04/ 384 72 92