Idée originale: Cédric propose la location privatisée de sa piscine à Hamoir

Cette idée, Cédric Renard l’a eue le week-end dernier. "On a construit la piscine, qui est chauffée, il y a moins de deux ans", explique le Hamoirien. Sauf que son compagnon et lui travaillent beaucoup et ne l’utilisent que peu souvent. L’idée a germé lorsque leur voisine leur a demandé s’ils ne la lui loueraient pas. La dame avait une piscine, mais ses enfants devenus grands, elle n’en voulait plus. Et en louant celle de ses voisins, elle gardait la possibilité de se rafraîchir sans plus d’entretien à assumer.

Mettre sa propre piscine en location, pourquoi pas. Mais encore fallait-il assurer ses arrières… Cédric Renard a ainsi trouvé un site internet français, baptisé Swimy, qui propose des piscines en location. Qui met en contact les amateurs de baignade et les propriétaires. Avec la certitude que les dégâts occasionnés lors d’une location (qu’ils soient matériels comme corporels d’ailleurs) soient pris en charge par l’assurance du site internet. Tout est pris en charge par le site contre un pourcentage pour l’assurance, avec aucune responsabilité qui incomberait aux propriétaires en cas de pépin.

Les Hamoiriens se sont aussi renseignés auprès de la Commune afin de s’assurer qu’ils sont bien dans les clous. Une fois cela fait, il ne restait plus qu’à se lancer. Avec, en plus, un prix de location par personne (à partir de 7 € pour un adulte ; c’est 50% de réduction pour un enfant et gratuit pour un bébé) qui ne semble pas excessif pour ce type de location, mais qui permettra de compenser les taxes à payer pour pareille infrastructure.

La location de la piscine du couple ne s’adresse pas qu’aux voisins ou aux Hamoiriens. L’objectif du projet étant aussi d’attirer dans le Condroz, et à Hamoir, des visiteurs d’un peu plus loin, intéressés par une baignade, mais aussi par la découverte de la région. "On a mis l’annonce samedi soir. Quelques minutes après, on avait déjà des messages. Le premier nageur est venu dimanche et il était enchanté." Celui qui le veut peut privatiser la piscine pour lui seul, pour deux heures minimum, ou pour un groupe et pour plusieurs heures. Et privatiser signifie que les propriétaires ne sont pas présents. "On est là au début et à la fin de la prestation. Le but, c’est de proposer un moment de détente aux gens." Avec transats, table et chaises, barbecue, jacuzzi et même… massage pour celui qui veut.