Un nouveau comité pour le syndicat d'initiative de Comblain-la-Tour

Le syndicat d’initiative est composé de villageois qui se retrouvent plusieurs fois sur l’année afin d’animer le village avec plusieurs activités: la marche Adeps, qui s’est organisée en mai et qui a réuni près de 1000 marcheurs, la Saint-Nicolas des enfants du village, la kermesse, en septembre, un souper blind-test en octobre… Mais la plus grosse activité de l’année, c’est la brocante du village qui se déroulera ce dimanche 11 juin. La nouvelle équipe fait donc son grand baptême"et a décidé de lancer plusieurs nouveautés. "On a ajouté une pêche aux canards, un carrousel, un château gonflable et deux musiciens qui mettront l’ambiance." Pour le reste, le concept reste identique: 250 exposants qui se répartissent dans les rues du village et dans le bucolique parc Biron, dès 6h du matin. L’animation musicale prévoit un concert de Joe Vannerum sur la place du Wez à 11h et un set DJ de Max C’est la Fête dans le parc Biron. "Il y aura également trois bars à disposition, un sur chaque site."Pour manger, on retrouvera deux stands: le"Chalet des Délices"et le pain-saucisse du comité. Pour les lève-tôt, un petit-déjeuner sera servi au chapiteau à partir de 7h30. On attend jusqu’à 3000 personnes sur la journée. "Les bénéfices de la brocante, comme ceux des autres activités, servent à financer les cadeaux offerts aux enfants de Comblain-la-Tour, de 0 à 12 ans, par Saint-Nicolas lors de sa venue dans le village", conclut la présidente.

Réservations et informations: Martine Dumont au 0494/92 13 80.