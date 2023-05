Tournage du film avec Didier Bourdon à Hamoir: 40 figurants et une équipe de 60 personnes (photos et vidéo)

Les nombreux semi-remorques de la production sont installés depuis tôt le matin. Le QG de l’équipe a été installé au hall omnisports de Hamoir tandis que deux hôtels du centre accueillent les zones costumes et maquillage. La police a été sollicitée pour l’organisation du trafic ainsi que des "signaleurs" de l’équipe de cinéma.

Le centre de Hamoir est sous le feu des projecteurs pour une journée. Car outre des scènes tournées autour de la gare, les caméras se posent aussi rue du Pont, pour une scène d’embouteillage, ainsi que rue Delcour, près de la police, où intervient un petit train touristique. "Les trois scènes filmées ce vendredi dureront seulement 1’30 dans le film. Deux caméras sont utilisées et trois acteurs sont présents dont Alice Daubelcour et Christophe Montenez", explique la production.

Sur le pont depuis 6h du matin, le régisseur général, Lionel de la Kethulle, de Liège, veille au grain. Il s’occupe de toute la logistique. Et c’est une grosse machine qui s’est mise en branle ce vendredi. "Rien que pour la régie, nous sommes dix. Il y a aussi l’équipe de mise en scène, les coiffeurs, les maquilleurs, les habilleurs, les ventouseurs (ceux qui réservent les places de stationnement pour le tournage) ou encore le chef de file qui gère les figurants. Ce sont 60 talkies-walkies qui sont actifs sur le site pour échanger les informations en permanence. Le plan de travail est millimétré dans le timing, à la militaire car chaque minute compte et coûte."

Si Hamoir a tapé dans l’œil de l’équipe du film, c’est d’abord pour sa gare. "On cherchait une gare anodine, pas typée, qui pouvait ressembler à une gare française, explique le régisseur général. Et il n’y en a pas tant que ça. Comme on était sur place à Hamoir, on a décidé d’y tourner deux autres scènes. Les repérages ont été réalisés il y a deux mois et demi. Il a fallu obtenir les autorisations de la Commune, de la SNCB pour la gare, ce qui n’est pas une mince affaire, se mettre en rapport avec la police…"

Vendredi soir, cette fourmilière quittera Hamoir, pour poursuivre le tournage à Embourg. "On ne loge pas ici. Tout le monde quitte les lieux pour 19 h. Et les acteurs français retournent aujourd’hui en Thalys."

Pour rappel, "Noël au balcon" est le premier long-métrage de la réalisatrice française Jeanne Gottesdiener. Le film franco-belge est coproduit par les sociétés Belga Studio, Polaris Film Production et les Films du Carré. Parmi les acteurs à l’affiche, on retrouve Didier Bourdon mais aussi Noémie Lvovsky, Marie Bunel ou encore Christophe Montenez. Le pitch de ce qui se veut une comédie française familiale ? Pour Noël, la maire d’une petite ville, très impliquée dans les festivités de sa localité tandis que son mari s’affaire à préparer le réveillon, reçoit ses enfants. Mais le rêve d’un Noël serein s’effondre et le couple subit une attaque en règle des traditions familiales en mode protection de la planète, défense des animaux et développement durable…