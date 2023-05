La fameuse passerelle du RAVeL prend forme à Fairon (Hamoir)

"Oui, la passerelle prend forme et se dessine, se réjouit le bourgmestre, Patrick Lecerf. Enfin… On l’attendait. Il faudra encore trois ou quatre semaines avant qu’elle soit achevée. Sur les réseaux sociaux, pour faire un clin d’œil, j’ai lancé un appel à lui trouver un nom et les gens se sont lâchés avec des noms originaux, drôles, symboliques: Désirée, Miracle, Passerelle des lézards, Faironnaise, Trait d’union. Il faudra en tout cas lui choisir un petit nom car elle nous a donné du fil à retordre. Elle a nécessité beaucoup, beaucoup de patience… Et d’argent !"

À un mètre du sol

Cette passerelle en bois s’étend donc sur environ 60 mètres et se trouve à environ 1 mètre du sol. Si elle est assez étroite, elle permet pourtant bien le passage des vélos et des PMR. Deux rampes d’accès douces sont aussi prévues. "L’ossature a été posée, c’était la phase la plus compliquée, détaille Patrick Lecerf. La passerelle repose sur des plots. Le chantier est d’autant plus complexe qu’il est imposé de ne pas détériorer la biodiversité du site. Aucune machine n’était autorisée. Il a fallu trouver des outils adaptés et faire preuve d’ingéniosité. Le plus dur est fait. À présent, il s’agit de l’équipement de la passerelle et des finitions." Le mayeur n’est pas peu fier de préciser que la construction de cette passerelle a été confiée à une entreprise wallonne, TVB, de Bastogne, spécialisée dans ce type de structure. "Je peux vous dire qu’ils en ont vu de toutes les couleurs", sourit le bourgmestre. Le chantierl global concerne quant à lui la création du RAVel sur un tronçon de 400 mètres. "Tout devrait être fini pour juin… On a hâte !"