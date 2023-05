Hamoir récompensée pour sa politique sportive

"Le rapport est positif et est parti chez la ministre pour signature, on attend le retour de l’administration, qui doit vérifier quelques broutilles. Une fois que l’on aura reçu cet accord-là, on obtiendra le label CLSI. Ce rapport de l’Adeps, c’est l’ultime étape du dossier qui a duré pendant près d’un an et demi, s’est félicité l’élu, c’est une belle reconnaissance de notre travail réalisé au cours des années, et cela nous permettra d’avoir des subsides et d’avancer davantage dans notre politique sportive".

Ce label a pour objectif de valoriser les communes qui mènent une politique de développement du sport accessible à tous (handisports, sports pour les jeunes, pour les femmes, etc), par la qualité de leurs infrastructures et de leurs services. Cette reconnaissance officielle de l’Adeps va courir pendant dix ans et permettra à la RCA de recevoir d’importants subsides sur les emplois: 90% pour le coordinateur, par exemple, et 75% sur un mi-temps ouvrier. Hamoir bénéficiera aussi de l’accompagnement de l’Adeps.

"Il avait fallu créer un terrain de pétanque"

Pour le recevoir, de nombreux critères devaient être remplis, comme le développement d’un programme d’activités ou de la promotion. "Il a fallu, par exemple, que l’on crée un terrain de pétanque pour avoir une activité extérieure à tous", conclu Loïc Jacob.