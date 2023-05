Mobilok cherche des chauffeurs bénévoles pour emmener les PMR du Condroz et de la région Ourthe-Amblève

Cette ASBL, Edmond Cuvelier l’a créée en 2015 avec son épouse et quelques amis. "Je terminais ma carrière comme chauffeur de taxi sur Liège, se souvient-il. J’ai toujours aimé conduire. Et je voulais faire quelque chose pour les personnes à mobilité réduite." Pourquoi cet objet social ? "Ma belle-sœur est grabataire, elle ne savait jamais aller nulle part. J’avais aussi une amie en chaise roulante…" Et les aider à se véhiculer, ça avait un sens pour lui. Edmond Cuvelier a alors lancé ce service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite en Ourthe-Amblève. Mobilok étant basé à Harzé, Aywaille.

"De plus en plus, les personnes à mobilité réduite ont besoin de transport. Il y a des sociétés qui le font déjà mais au prix d’un taxi", explique le président de Mobilok. L’ASBL, elle, est agréée comme service d’intérêt général par la Région wallonne et peut dès lors appliquer un tarif plus bas: 0,4046€ du kilomètre. Pour bénéficier de ce service, l’appelant doit répondre à deux conditions. Déjà, il doit habiter dans une des quatorze communes d’Ourthe-Amblève (Hamoir, Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Theux et Trooz). Il doit aussi avoir des difficultés à se déplacer. À cause de l’âge, de la maladie ou encore d’un handicap. Dès lors, l’ASBL Mobilok le véhiculera. "Et pas que pour une sortie médicale", assure son président. Alors oui, le bénéficiaire pourra faire appel à l’ASBL pour un rendez-vous médical ou de revalidation. Mais aussi s’il a envie d’une sortie familiale ou avec des amis, s’il veut rendre visite à un membre de sa famille, s’il projette une soirée cinéma ou encore d’aller au vernissage d’une exposition. "Le plus long voyage qu’on a fait ? On est allés jusqu’à la Côte belge." Et Edmond Cuvelier d’ajouter: "On a trois véhicules, deux adaptés et une voiture ordinaire, et on roule sept jours sur sept. On pourrait en avoir plus mais trois véhicules, c’est assez. Cela deviendrait ingérable." L’ASBL est très demandée, autant par des habitués que par de nouveaux bénéficiaires. "On a 23 transports réguliers par semaine." Et pour assumer tout cela, sept chauffeurs bénévoles, ce n’est pas suffisant. "Il nous en faut déjà trois par jour pour faire tourner les trois véhicules." Le profil de ces chauffeurs ? Ce sont souvent des pensionnés ou des chauffeurs en invalidité mais qui ont l’autorisation de prester quelques heures comme bénévole. "Il faut aimer les gens, avoir la fibre sociale. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut aimer conduire aussi."

Ses nouveaux bénévoles, l’ASBL de Harzé espère les trouver en Ourthe-Amblève. Simplement parce que Mobilok les indemnise au kilomètre effectué pour rejoindre Harzé. Soit 0,15€, "ce n’est pas beaucoup mais on ne saurait pas plus." Intéressé ? Contactez l’ASBL par mail (mobilok657@gmail.com ou 04/375.46.72).