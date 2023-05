Le tournage du film avec Didier Bourdon s’arrêtera à Hamoir, le vendredi 26 mai

Le tournage passe par la Belgique. Des séquences sont prévues à Limbourg. Mais les caméras ont également été déposées à Embourg ce mercredi, dans une habitation privée près du collège du Sartay. Et vendredi prochain, le 26 mai, elles seront à Hamoir, pour des scènes essentiellement extérieures. "Ils tourneront toute la journée rue du Pont, dans et aux alentours de la gare et rue Delcour, là où se trouve la police, explique le bourgmestre, Patrick Lecerf. Nous avons reçu la demande de la production et des arrêtés de police ont été pris. Car dans ces trois zones, des mesures de circulation sont prévues. Il ne s’agira pas de fermetures de voirie complètes mais occasionnelles, selon les besoins du tournage. Ça causera quelques embarras de circulation mais rien de bien grave."

Les détails de ces mesures seront communiqués sur le site internet et sur les réseaux sociaux lundi par la Commune. Mais on sait déjà que l’équipe de cinéma viendra tourner trois scènes entre 9 et 18 h: à la gare, rue de la Station, le matin ; dans la rue du Pont, l’après-midi, où un embouteillage sera simulé ; et au croisement des rues Delcour et du Canal en fin d’après-midi où il sera question de filmer un petit train touristique. Quant au QG du tournage (maquillage, costumes, loges, cantine…), il sera installé au hall omnisports.

Un repas de Noël en famille qui dérape

Parmi les acteurs du film, on retrouve Didier Bourdon, 64 ans, du trio d’humoristes des Inconnus, un habitué des comédies blockbusters (Les Trois frères, Alibi.com, Le Pari…). Le film aligne aussi l’actrice et réalisatrice française Noémie Lvovsky, Marie Bunel ou encore Christophe Montenez. Le pitch ? Pour Noël, la maire d’une petite ville, très impliquée dans les festivités de sa localité tandis que son mari s’affaire à préparer le réveillon, reçoit ses enfants. Mais le rêve d’un Noël serein s’effondre et le couple subit une attaque en règle des traditions familiales en mode protection de la planète, défense des animaux et développement durable…

Diplômée de l’école de cinéma Idhec, à Paris, et attachée à la comédie, Jeanne Gottesdiener a déjà réalisé plusieurs courts-métrages ainsi que des épisodes pour des séries télévisées, dont 40 épisodes de la série Merci Julie. Il s’agit ici de son premier long-métrage qui se veut une comédie française pour tous les âges. Le film devrait sortir en 2024, pour les fêtes de fin d’année. Avec un petit bout de Condroz porté sur grand écran.