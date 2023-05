Remise à l’eau pour les kayaks à Hamoir: embarquez votre toutou à bord (photos et vidéo)

Pagaye dans la main et gilet de sauvetage enfilé (sauf pour Ulysse), nous sommes prêts au départ. Vous pouvez prévoir un gilet de sauvetage pour votre toutou si vous le souhaitez, cela lui permettra de nager plus facilement ou de remonter plus rapidement à la surface de l’eau en cas de chute, "ce qui arrive très régulièrement", lance la dame de l’accueil en souriant. Une statistique que nous n’avons pas manqué de vérifier… Avant d’embarquer, l’animatrice donne les instructions et indique le chemin à suivre. "Il suffit juste de descendre jusqu’à Comblain-au-Pont en admirant le paysage. Sur votre parcours, vous apercevrez trois ponts et il vous faudra prendre à gauche après le troisième pour vous arrêter", explique-t-elle. Dit comme ça, ça paraît simple mais une fois sur le kayak l’exercice semble tout de suite plus compliqué. Ulysse est à l’avant, installé confortablement, il ne reste plus qu’à pagayer seul (sauf si vous avez appris à votre chien à le faire). Les premiers mouvements de rame n’ont que moyennement rassuré Ulysse qui a mis du temps avant de trouver sa position. Au fur et à mesure de la descente, il finit par se prendre au jeu et semblerait même trouver l’activité amusante. Seul stress: "Pourvu qu’il n’y ait pas un canard ou un oiseau qui passe à ce moment-là", ce serait la mise à l’eau assurée… Les premiers rapides et les secousses auront finalement permis de s’acclimater à la température de l’eau… Après une énième chute qui n’aura pas refroidi Ulysse, on profite d’une berge pour faire une pause avant de se remettre à l’eau… Au terme de la descente, on en connaît un qui devrait dormir sans broncher ce soir. Une activité au poil pour les fortes températures du printemps et de l’été qui laissera des souvenirs impérissables, c’est certain…