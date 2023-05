Le Festival de jazz de Comblain-la-Tour revit: rallumer la flamme avec une première date de concerts, le 12 août

Aujourd’hui, la volonté est de souffler à nouveau sur les braises. Le syndicat d’initiative de Comblain-la-Tour, l’office de tourisme et la Commune de Hamoir se sont associés au mythique Festival de jazz de Gouvy, pour imaginer une 19e édition, ce 12 août, avec une soirée jazz à la salle Talier. Une première étape "piano", "petit format", pour prendre le pouls, se roder, avant une reprise plus conséquente. "On veut entretenir la flamme du patrimoine et de la culture locale. Comblain-la-Tour a compté sur la carte mondiale du jazz, explique le bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf. C’est Claude Lentz, organisateur du Festival de jazz Gouvy, amoureux de notre festival, qui nous a poussés à relancer l’événement et qui a pris les choses en main. Il s’est occupé de la programmation musicale, il a déniché des pointures. Il nous a associés à son festival qui se déroule une semaine avant notre soirée." La 43e édition du Gouvy Jazz & Blues Festival aura en effet lieu les 4, 5 et 6 août. "Et Claude Lentz s’occupe aussi de toute la promotion."

Dans les années 60, le festival accueillait plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Deux concerts de qualité sont proposés. "Ce sont des pointures, des artistes assez exceptionnels", résume le mayeur. Le premier: Vincent Mardens Quintet. Le saxophoniste belge se lance dans l’aventure, accompagné par trois des meilleurs musiciens de la nouvelle génération (Eliott Knuets à la guitare, Jonathan Collin à la contrebasse et Oscar Georges à la batterie) dans un répertoire jazz ancré dans la tradition (be-bop, hard bop, standard…). Ensuite, c’est Tony Lakatos Quartet qui montera sur scène. Le saxophoniste hongrois a joué sur plus de 350 albums, aux côtés de sommités comme Terri lyne Carrington, Kirk Lightsey, Al Foster, Randy Brecker. Il sera à Comblain-la-Tour avec une section rythmique. Par ailleurs, lors de la soirée, une rétrospective vidéo sur le festival comblinois sera projetée par la Maison du Jazz de Liège. "On l’avait déjà diffusée lors des 50 ans du festival, en 2009, et elle avait eu beaucoup de succès car on y retrouve des personnalités du jazz et de la localité."

La soirée jazz sera organisée à la salle Talier qui peut accueillir environ 250 personnes. "On ne se lance pas dans une soirée en plein air comme à l’époque car c’est une aventure technique trop compliquée, trop risquée. On démarre doucement", indique Patrick Lecerf. Mais l’esprit de Joe Napoli, ce GI américain installé à Hamoir et fondateur du festival de Comblain en 1959, est toujours bien là. Et qui sait, cette flamme du jazz pourrait conduire au retour en force du mythique festival. L’ASBL Jazz animation Gouvy en fait en tout cas le souhait…

Le 12 août dès 19h à la salle Talier. Préventes: 30 €. À l’entrée: 40 €. 080/51 77 69. Réservations: www.madelonne.be