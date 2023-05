À Comblain-la-Tour, le "Printemps des créateurs" a été un peu trop frais

Dans l’organisation, on retrouvait Anne-Françoise Brose et son mari, qui gèrent le bâtiment et le petit marché Croc-Local deux fois par mois, ainsi que l’exposant Bernard Hubin, qui s’étaient rencontrés à l’occasion d’un marché qui s’est déroulé à Poulseur. "L’année passée, on avait rencontré un beau succès, c’est pourquoi a remis le couvert pour une deuxième édition, explique Bernard Hubin. Tout ça dans un esprit de convivialité et de partage".

Les produits proposés étaient variés: peintures, dessinateurs de BD, aquarelles, céramiques, cuirs, bijoux, tourneurs sur bois, produits de bouche locaux (fromages, tapenades, miel) et bières, il y en avait donc pour tous les goûts.

Créer des liens et des sympathies

Au total, 42 exposants étaient présents avec un stand, dont 2/3 d’artisans. "On a voulu associer nos producteurs, qui sont là tous les 15 jours, autour d’un événement basé sur l’amitié, on veut créer des liens et des sympathies", explique encore Bernard Hubin, auteur de jeux de mots qu’il imprime sur différents supports (tabliers, t-shirts, etc.).

La journée s’est clôturée autour d’un repas maison, un beau hamburger garni. De manière globale, la satisfaction semble primer et certains artisans ont déjà confirmé leur présence pour la prochaine édition. L’année prochaine, les organisateurs espèrent pouvoir mettre sur pied un espace nature.