Deux nouvelles œuvres de Ponthier pour la Commune de Hamoir

Ce dernier les avait achetées auprès d’un particulier il y a près de 25 ans dans une salle de vente à Liège. "Il m’avait téléphoné parce qu’il savait que je recherchais des Ponthier, je les avais accrochés dans mon living", s’est-il remémoré. La plus petite des œuvres représente le Rocher de la Vierge, à Comblain-la-Tour, et l’autre, qui s’intitule "Automne", le village de Fairon.

Le don a évidemment enchanté Michel Flamaxhe, qui avait été impliqué dans l’organisation d’une exposition sur Fernand Ponthier en 2018 à l’église Notre-Dame. "Le plus gros travail, ça avait été d’aller chercher toutes les peintures chez les particuliers, un livre a aussi été édité et mis à disposition du public à l’office du tourisme, a rappelé l’élu communal ICOM. Quand il peignait, c’était souvent pour vendre, au profit d’associations. C’était un petit peu un regret pour nous et la région de Hamoir de ne pas avoir ses tableaux." La Commune en possède désormais 20, exposés dans plusieurs salles et bureaux de la maison communale !