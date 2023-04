Arnaud Stiepen, astrophysicien de Hamoir, lance un livre jeunesse sur le système solaire

Le Hamoirien, qui est aussi professeur à l’ILC d’Ouffet, se passionne pour la vulgarisation scientifique. Il a déjà écrit cinq ouvrages à destination du grand public, adulte. "J’ai également lancé une émission de vulgarisation pour les enfants de 10-13 ans sur la télévision locale verviétoise Vedia. Ici, je vise un public encore plus jeune, les tout-petits, dès 3 ans. Le fait d’être jeune papa a été un déclencheur."

Il aura fallu deux années de travail pour arriver à ces 32 pages contées et illustrées. "Je me suis associé avec l’illustratrice esneutoise Lila Matagne que j’ai rencontrée par des amis communs. J’ai flashé sur ses dessins, son univers, ses couleurs. On va travailler ensemble pour les neuf tomes."

Le fil conducteur du livre, ce sont deux personnages, des enfants, Claire et Victor, embarqués dans un road trip interstellaire, de planète en planète. "Le cœur du projet, c’est vraiment de raconter des histoires, d’emmener les petits dans un univers, dans une aventure, tout en apprenant des choses sur les planètes et notre galaxie." Et c’est à bord du vaisseau spatial de leur papa que Claire et Victor vont découvrir le système solaire, à la recherche de leur chien perdu, Laîka. Dans le premier tome, c’est sur Jupiter qu’ils débarquent. Ils vont découvrir que la planète géante gazeuse a plusieurs lunes (certaines recouvertes de volcans ou de glace) et que pour l’atteindre, il faut traverser une ceinture d’astéroïdes. "Sont-ils dangereux, quelle est leur taille, leur vitesse ? C’est expliqué de manière simple."

Vulgariser pour les tout-petits, à l’extrême, un exercice compliqué ? "Je suis parti de beaucoup d’informations pour en éliminer au fur et à mesure. Je n’ai gardé que ce qui était accessible à leur représentation, ce qui était concret, essentiel. Et puis mon garçon de 7 ans a été mon cobaye…"

Quelques textes simples, des images colorées à l’acrylique, deux personnages attachants, des péripéties, Arnaud Stiepen pense avoir trouvé la bonne combinaison, le juste équilibre, pour capter l’attention des enfants. " Le livre mêle poésie et science, réconcilie deux domaines qu’on aurait tendance à opposer." Et pour cette tranche d’âge très jeune, il n’existe à ce jour aucun livre du genre. "En tout cas, je n’en connais pas."

Le livre, en autoédition, a été imprimé à 120 exemplaires dans un premier temps. Il est disponible au prix de 13 € via le site internet ( www.publier-un-livre.com) ou via l’auteur (astiepen@gmail.com) et bientôt dans les librairies de la région. "Nous étions en contact avec plusieurs maisons d’édition intéressées mais le Covid a malmené le secteur. Comme on voulait avancer, on s’est tourné vers l’autoédition qui permet plus de liberté et de souplesse. Mais on n’exclut pas que pour la suite, un éditeur nous rejoigne." Les deux auteurs comptent aussi organiser des séances de dédicaces et participer à des salons du livre.Le second tome est déjà dans les cartons et devrait sortir cette année. "Pour les autres, pas de pression, on veut faire ça bien, à notre rythme. On attend aussi les retours des lecteurs, voir si ça prend…" Avant Mercure, Vénus ou Saturne, Arnaud a en tout cas déjà des étoiles plein les yeux…