Vers une nouvelle caserne des pompiers de Hamoir rue du Néblon: la piste est lancée

Le bourgmestre hamoirien, Patrick Lecerf, a résumé mercredi soir, en toute fin de conseil communal, l’état d’avancement du dossier concernant la nouvelle caserne des pompiers de Hamoir (zone Hemeco). Le bâtiment, âgé de plus de 30 ans, est vétuste et nécessite d’être mis aux normes, en plus d’être un véritable gouffre énergétique. Si les élus ont tenu à rappeler que la concrétisation de ce dossier constitue la priorité de cette mandature (et le sera probablement encore lors de la mandature prochaine), le travail qui reste à réaliser s’avère toutefois conséquent: la solution envisagée aujourd’hui est de déplacer la caserne existante vers un autre emplacement, non loin, rue du Néblon. "Il n’est pas raisonnable de croire qu’on va adapter la caserne existante aux conditions de demain, il faut trouver une nouvelle implantation", a d’emblée lancé Patrick Lecerf. Pour arriver à cette conclusion, il a demandé à l’état-major de la zone de secours Hemeco de réaliser une simulation quant à la position de la caserne par rapport aux autres existantes dans la région. Le but: définir si les temps d’intervention sont adéquats, ou non.