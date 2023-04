Environ 500 spectateurs ont applaudi les "Z'atuvus" lors des quatre représentations d'Oscar à Comblain-la-Tour

Ce week-end, à l’heure de refermer le rideau, Christian Dewitte, metteur en scène hamoirien depuis les années 90, s’est montré heureux et fier du résultat obtenu. Il faut dire qu’en choisissant de jouer Oscar, la comédie française de Claude Magnier rendue célèbre par son interprète Louis De Funès, la troupe de théâtre locale s’attaquait à un sacré morceau. "On avait une grosse trouille en se lançant dans cette aventure, on savait qu’on s’attaquait à un monument, on se demandait si on allait y arriver, concède l’homme de théâtre. Puis la confiance est venue, au fur et à mesure des répétitions et du temps, malgré les quelques petites disputes, mais cela fait partie de la vie d’une troupe".

Les quelques minutes qui ont précédé la première représentation ont été intenses, "à la limite du supportable, on se communiquait le stress mutuellement, et puis il fallait encourager la nouvelle", avoue encore Christian Dewitte. Ensuite, la machine s’est lancée: "Dès le démarrage, l’énergie était présente, les comédiens se sont portés mutuellement et ont été portés par le public, c’est un bel échange auquel on a assisté et qu’on ne connaît pas chaque fois".

Sur les quatre soirées, l’équipe a comptabilisé quelque 500 spectateurs, la salle étant à chaque représentation pleine aux 75%. Comme prévu, les bénéfices seront versés au CMH, l’hélicoptère du centre médicalisé de Bra-sur-Lienne. "Un des buts en jouant pour le CMH était d’attirer de nouveaux spectateurs et qu’ils y prennent goût. Je m’attendais à un tout petit peu plus de spectateurs", nuance toutefois Christian Dewitte.

Les "Z’atuvus" vous donnent déjà rendez-vous en décembre pour une pièce en wallon, afin de clôturer leur décennie en beauté. La pièce n’est pas encore choisie mais cela sera sans aucun doute une comédie: "J’aimerais trouver une pièce avec une grosse distribution pour faire jouer tout notre groupe, même s’il y a de petits rôles ou des acteurs qui ne veulent pas jouer en wallon mais qui seraient d’accord de réciter quelques phrases", conclut le metteur en scène.