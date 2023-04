Le commerce dans le sang

"Mes parents tenaient un hôtel-restaurant à la Baraque Fraiture et, toute petite, j’étais déjà derrière le comptoir, explique Annette Lengler. À 18 ans, j’ai ouvert une papeterie-droguerie au début de la rue. Devant être majeure pour tenir un commerce, je me suis mariée." Deux ans après, avec son mari, ils rachetaient la ferme située au numéro 30. "Nous avons transformé le lieu, démoli la maison pour créer un magasin avec un appartement au-dessus. Le corps de logis est devenu un parking et la grange, un magasin. C’était en 1981."

Après avoir repris la librairie Toussaint, située rue Gilles Delcourt, le couple lance d’abord une librairie papeterie droguerie, "Le petit Bazar" pendant 4 ans, puis un supermarché Unic franchisé. "Nous avons tenu ce commerce pendant 17 ans, avec 17 employés. Il y avait aussi une petite librairie à l’entrée." Malheureusement la politique du groupe GB change brusquement et ils supprimèrent le régime franchisé. "Nous avons dû nous séparer de notre personnel, cela a été très difficile. Nous avions emprunté une grosse somme d’argent pour les travaux, il fallait trouver une solution." Son mari a alors fait une étude de marché et constaté un manque dans l’offre commerciale du secteur non-alimentaire. "En 2001, nous décidons alors de lancer Créanet, un commerce comportant une librairie, un service internet, un rayon mercerie, décoration et beaux-arts." À l’époque, ils vendaient plus de 300 journaux par jour, qu’ils allaient chercher à la gare. Il y avait plus de 400 clients journaliers. "Les clients qui venaient chercher leur gazette sont devenus des amis. Que de rencontres, d’échanges et de liens profonds créés. Ce magasin, c’est toute ma vie, confie encore la libraire. Mon mari a 70 ans et a énormément donné, c’était l’homme de l’ombre, il s’occupait de la gestion et travaillait souvent la nuit. Nos clients disent qu’il a bien mérité sa retraite, mais qu’ils vont être perdus. Certains viennent dans le magasin tous les jours depuis 45 ans."

45 ans sans vraiment fermer...

Mais la libraire n’est pas du style à vivre sans challenge. Elle se laisse quelques mois pour terminer la liquidation du commerce, avant de réfléchir à de nouveaux projets. Ce qu’elle peut tirer comme expérience, et conseiller aux jeunes ? "Quand on se lance dans un commerce, il faut aimer ce qu’on fait et ne pas compter ses heures, sinon, on est perdant sur toute la ligne."

En 45 ans, hormis le dimanche, elle n’a jamais fermé son commerce. La seule exception, c’était pour le décès de ses parents et en raison des inondations.

Créanet, rue du Pont 30 à Hamoir, 086/38 84 30.