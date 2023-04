De nouveaux commerces s’annoncent et le centre de Hamoir revit

1. La boulangerie Lecerf reprise par la famille Lemineur

L’ancienne boulangerie Lecerf, rue du Néblon, s’apprête à rouvrir avec de nouveaux patrons qui tiennent déjà un commerce, la boulangerie-pâtisserie Lemineur à Flémalle, en activité depuis 20 ans. La jeune patronne, Alison Lemineur (29 ans), raconte: "La boulangerie appartenait à mon frère. Mais il y a deux ans, il est décédé de manière inopinée. La boulangerie, c’était son rêve, il y avait mis toute son énergie. C’était dommage de tout arrêter. Après discussion, nous avons décidé avec la famille de continuer son entreprise, et mon père m’a initiée à la gérance. " En plus du magasin, Alison et son papa livrent leurs produits et la boulangerie de Hamoir était un de leur client. "Quand nous avons vu que le commerce était à reprendre, nous nous sommes lancé ce défi. Les clients connaissaient déjà nos produits et les appréciaient." Leur ligne de conduite, comme à Flémalle: une boulangerie artisanale, avec des produits frais. "Nous fonctionnons à l’ancienne avec notre propre atelier de production." L’ouverture est prévue le 22 avril et c’est le rush pour que tout soit fin prêt. "Nous nous réjouissons de ce nouveau challenge."

2. Magic Wine grâce au caviste Romain Chabert

Le magasin Magic Wine va ouvrir ses portes dans quelques jours rue du Pont, dans l’ancienne quincaillerie. Romain Chabert, 29 ans, caviste depuis sept ans, a décidé de s’installer à Hamoir. "J’ai travaillé avec mon papa qui tient le magasin Christ’al Wine à Barvaux. J’ai une formation de sommelier à l’Université du vin de Suze La Rousse en France. Je me suis mis à mon compte il y a trois ans, dans un hangar. Là, j’avais envie d’avoir un point de vente, une vitrine pour élargir ma clientèle, qui est déjà fidèle sur Durbuy et en province du Luxembourg. Hamoir est proche de ma zone, un endroit de passage, le commerce est en train de s’y réveiller et les loyers sont abordables. La Commune s’est battue pour que les cellules vides ne soient pas remplacées par des appartements. Et elle a eu raison."

Le Durbuysien propose une cinquantaine de références en vin, champagne et spiritueux, dans une "cave" typique décorée de tonneaux, caisses de vin… Un espace dégustation est aussi aménagé. Le conseil, c’est sa force de frappe et sa passion. "Je veux vraiment encadrer les clients dans leurs choix et leur apprendre même à pouvoir choisir un vin au restaurant où il y a de moins en moins de sommeliers." Le caviste travaille aussi avec les restaurateurs. Et dans ses cartons, il envisage aussi de proposer des concepts sympas comme des marches gourmandes qui se clôturent par une dégustation chez lui. L’ouverture n’est plus qu’une question de jours…

3. La boucherie Chez Marguerite se délocalise en face de la gare

La boucherie à la ferme Chez Marguerite connaît un nouveau développement avec la délocalisation de son magasin (actuellement basé au sein même de la ferme, à Xhignesse) dans l’ancienne boulangerie "Caro et Nico", juste en face de la gare de Hamoir. "Notre boucherie connaît un tel succès qu’on est devenu à l’étroit à la ferme, explique Jeffrey Vanderstappen, le patron. On manque de place pour fabriquer nos produits. Quant au magasin, il y a souvent des files de clients. On a déjà agrandi deux fois le magasin. Ce sera le troisième épisode en deux ans et demi. Le point de vente est excentré, pas toujours visible, pas facile d’accès et on a décidé de se rapprocher de la clientèle. Le centre de Hamoir est assez dynamique, avec du passage, des locaux mais aussi de plus en plus de touristes. Nous avons l’opportunité de louer le bâtiment de l’ancienne boulangerie. Le couple faisait partie de nos clients. L’actuel magasin, à la ferme, sera transformé pour agrandir nos ateliers."

D’importants travaux vont être lancés dans l’ancienne boulangerie et d’ici quelques mois, la boucherie ouvrira ses portes. "On prévoit viande, charcuterie, sandwicherie, un grand espace traiteur et un espace poulets rôtis. Pour ce projet, on engage une personne en plus, ce qui nous fait une équipe de cinq personnes. Tous ces projets ne changent rien au concept et à la philosophie: on reste une boucherie à la ferme mais avec un point de vente décentralisé", résume le boucher.

4. Mais aussi…

Une friperie va également s’installer d’ici peu à côté du marchand de vin, à l’ancienne banque Fortis, ainsi qu’une herboristerie dans l’ancienne bijouterie Servais. Un salon d’esthétique est aussi prévu rue des Combattants, de l’autre côté du pont. Côté horeca, on évoque aussi une possible reprise de la taverne Rive Gauche.