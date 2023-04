Comment se présentent les élections 2024 à Hamoir après l’annonce du 1er échevin de se retirer ?

Qui prendra le leadership ?

Pas un petit pincement au cœur pour Patrick Lecerf ? Il savait que Michel Legros quitterait un jour la politique, "il avait été honnête dès le départ, il nous avait dit qu’il ne ferait pas ça jusqu’à sa pension. Il aura eu deux mandats, aura été bourgmestre pendant quatre ans, m’aura suppléé quand il le fallait. C’est un bon partenaire, compétent et loyal." Oui, Patrick Lecerf "rêvait" que Michel Legros lui succède un jour à la tête de la Commune. "Mais ça aurait entrainé un changement de vie professionnelle pour lui. Car la fonction de bourgmestre aujourd’hui, c’est du non-stop. Il faut pouvoir avoir une grande disponibilité. C’est de plus en plus difficile de la concilier avec autre chose." S’il perd son dauphin, Patrick Lecerf préfère garder en mémoire le positif de cette collaboration.

Comment s’annonce dès lors l’avenir pour le groupe politique Icom ? "On réfléchit", note Patrick Lecerf. Et il ajoute: "on n’aura pas de difficultés pour constituer la liste". Mais rien n’est encore décidé. N’empêche, le bourgmestre l’assure: lui sera toujours de la partie lors du prochain scrutin communal. Michel Legros et lui ont constitué un collège communal qui fonctionne bien. Amélie Sauvage, Marie-Noëlle Minguet et Loïc Jacob, les trois autres membres du collège, sont encore jeunes en politique mais ils bossent. Et bien. Et ils sont disponibles.

Qui mènera la liste ? Patrick Lecerf la poussera-t-il ? Il refuse d’en dire plus. Quoique… "Je serai là mais j’aimerais que quelqu’un prenne le leadership". Ça s’apprend mais "c’est une lourde tâche. Il faut gérer la période électorale et tout le travail qui en découle. Je l’ai fait pendant 30 ans", mais là il est temps qu’un autre candidat prenne la main. Un membre du collège actuel, assurément, même si Patrick Lecerf ne sortira aucun nom. Il ne tarit pas d’éloges pour ses collègues du collège, pour "la belle entente" entre chacun. "C’est plaisant. Et j’ai vraiment envie que le jour ou je vais quitter, la machine tourne super bien."

Choisir la bonne équipe pour gérer la commune, c’est désormais l’objectif. Car elle devra affronter de grands enjeux. "Déjà il y a le gros enjeu du plan de secteur et les orientations pour le futur. Je veux y mettre toute mon expérience, c’est très motivant." Patrick Lecerf l’affirme: l’avenir sera difficile pour les petites communes de moins de 5000 habitants. Car clairement, les pouvoirs subsidiants n’auront plus de quoi les aider financièrement. "On va devoir revoir notre façon de travailler. Les caisses de l’État sont vides et on nous le dira à un moment. Il nous faudra alors faire autrement et ce seront les petites communes qui seront les plus touchées."

Patrick Lecerf dit rester 100% motivé mais "il faut préparer la transition". Michel Legros et lui formaient un bon duo, en tête d’un collège "très fort. Ce qui nous permet d’aller en profondeur et de gérer de gros dossiers." Il n’est pas inquiet pour l’avenir, "je n’ai pas envie de pleurer. Michel nous a préparés à cela depuis longtemps, il faut l’accepter". Mais l’annonce du 1er échevin "ne veut pas dire qu’il ne restera pas partenaire. On a ainsi à nos côtés des personnes influentes, qui ne font pas partie du groupe politique mais qui participent à nos réunions." Un appel du pied à Michel Legros, afin qu’il puisse continuer à faire profiter Hamoir de ses compétences ? Clairement.