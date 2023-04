Pour ses 50 ans, le boxing club Barvaux-Hamoir organise un gala international de boxe Française : "Une grande première en Belgique"

Annulé à cause du Covid, l’événement a été reporté au 22 avril 2023. Samedi prochain, le BCBH sera donc en effervescence puisque de nombreux combats sont programmés au hall omnisports de Hamoir.

Il y aura d’abord les finales du championnat de Belgique Combat pour les série 2 et série 1 Elite. Mais également un tournoi international de Savate Pro en catégorie M75 où on retrouvera Mathieu Noirhomme, qui boxera à domicile. Dans le même temps, les spectateurs pourront voir à l’oeuvre un combat M85 et M70. Que du spectacle, donc, à Hamoir.

"Au total, la soirée devrait offrir une quinzaine de rencontres. Un événement de cette taille proposant un tel plateau de boxeurs est une grande première en Belgique dans le monde de la Savate Boxe Française, explique Julien Vandalem. On vise le millier de spectateurs en ciblant notamment un public qui n’est pas uniquement celui du monde de la boxe."

À noter que la pesée des différents boxeurs est prévue le 21 avril à 18h, au "Domaine du Mont des Pins", à Bomal.