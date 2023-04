Hamoir: kleptomane, il vole des objets dont il n'a pas l'usage

Cette visite a eu lieu à la suite de vols réalisés en 2019 à Tinlot chez un glacier. "J’étais en route pour aller boire un verre et, de la voiture, j’ai vu un robot-tondeuse qui circulait, je me suis arrêté un peu plus loin et je l’ai chargé, alors que je n’ai pas de pelouse", a expliqué cet Hamoirien kleptomane né en 1966. Une autre fois, ce sont des lampes extérieures qu’il a embarquées au même endroit, alors qu’ici aussi, il n’en avait aucune utilité. Il a d’ailleurs accepté de se décharger des objets en question.

Des liens avec un vol commis à Anvers ont également été établis à la suite d’une découverte d’une foreuse portant un numéro de série faisant référence à un vol commis en 2016, mais le prévenu nie, affirmant qu’il n’est jamais allé là-bas. "J’ai été suivi par un psychologue, j’étais kleptomane mais je suis maintenant guéri", a-t-il estimé.

Ce sont les caméras de surveillance qui ont mené les policiers sur la trace du Hamoirien. Aux agents des forces de l’ordre, l’homme a tout avoué, expliquant même qu’il avait laissé le robot-tondeuse dans un talus près de chez lui car il avait commencé à sonner après qu’il l’ait volé. "L’enquête a continué et les services de police ont essayé de déterminer à quelle époque et à quels faits on pouvait rattacher les objets volés. Certains ont été rattachés à des faits de vols très anciens, prescrits par la chambre du conseil", a expliqué la procureure de division, qui a requis une peine de probation autonome assortie des conditions classiques.

"Il s’agit de vols compulsifs, on constate aussi que monsieur vole dans la périphérie immédiate de son habitation, puis tout stagne là, sans le moindre usage, il ne revend rien. En ce qui concerne les faits de prévention à Anvers, vous n’avez pas la preuve que c’est bien lui l’auteur de ce vol", a relevé le conseil du prévenu, qui a réclamé une peine de travail.

Jugement le 25 mai.