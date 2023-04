La Commune de Hamoir ouvre des missions pour le service citoyen

La Commune de Hamoir a souhaité monter dans le train il y a six mois mais a d’abord sondé le terrain pour voir si des demandes se dégageaient. "La première phase a été de signer la charte et de promouvoir le service auprès des acteurs de terrain, indique Loïc Jacob, président du CPAS, chargé du projet. On a ensuite organisé une rencontre entre la coordination jeunesse de la Commune et le Service citoyen. Et on a senti un réel intérêt, une envie."

La deuxième étape vient d’être franchie et a été validée par le dernier conseil communal: la mise en place concrète de missions pour ces jeunes au sein même de la Commune. Il a fallu choisir les services communaux concernés, réaliser la liste des missions pour chaque service, la méthodologie d’encadrement, les modalités… "Il faut pouvoir accueillir pendant six mois un jeune, le faire encadrer par un référent, lui donner des tâches précises. À Hamoir, on a décidé que les jeunes pourront intégrer cinq services: l’équipe des articles 60 pilotée par les éducateurs du CPAS, l’office de tourisme, la bibliothèque, l’Accueil Temps Libre et, côté sport, la Régie communale autonome du hall omnisports combinée à la piscine de Bernardfagne à Ferrières. On ne prévoit d’accueillir qu’un seul jeune à la fois par service car cela demande un encadrement."

Il reste une dernière étape à franchir: organiser une rencontre entre les différents acteurs du projet pour formaliser l’offre. "On va lister les missions dans des fiches, le plus précisément possible."

En septembre, les premiers jeunes en service citoyen, de Hamoir ou d’ailleurs, pourront venir se frotter aux réalités de terrain et apporter leur pierre à l’édifice. La Commune est chargée d’assumer la formation du jeune sur le terrain et assurer son suivi. Le Service citoyen, de son côté, s’engage à coordonner les missions du jeune, à apporter une partie des formations, à organiser les échanges et les évaluations. Les jeunes travaillent gratuitement mais sont indemnisés.

Une expérience qui est un plus, aussi bien pour la Commune que pour le jeune, dans une relation win-win. "On offre ainsi une possibilité d’insertion professionnelle aux jeunes. Le jeune, lui, peut se tester, explorer des domaines pour son futur métier, travailler pour la collectivité, se sentir utile. Pour nous, c’est clairement un atout d’intégrer des jeunes dans nos équipes. Ils apportent un vent de fraîcheur, viennent en renfort en termes de capacité humaine et ouvrent le champ des possibles, par exemple en prenant en charge des projets dont la Commune n’a pas le temps de s’occuper", conclut Loïc Jacob. Chaque année, 3 000 jeunes franchissent le pas du service citoyen.