Le printemps des créateurs à Comblain-la-Tour

Il s’agira de la deuxième édition mais elle a changé de nom. Ne dites pas plus "Croc Lez-Arts" mais "Printemps des créateurs". Autre petite modification: l’événement ne se déroulera plus sur deux jours mais sur un seul jour. Le concept est toujours bien le même: un festival réunissant les "talents" locaux que ce soit des artistes, des créateurs, des artisans, des producteurs ou des amoureux de la nature et des loisirs. Ce dimanche 23 avril, l’événement se réinstalle à la Cour aux marchandises (en face de la gare). Aux manettes, on retrouve Anne-Françoise Brose et son mari, qui gèrent le bâtiment et le petit marché Croc-Local deux fois par mois, ainsi que l’artiste Thierry Weise. "On avait envie de dynamiser le village et de mettre à l’honneur nos talents locaux. La sauce avait bien pris l’année dernière avec 400 participants", explique Anne-Françoise. L’espace sera divisé en cinq parties thématiques: les artistes (peintres, dessinateurs, illustrateurs, aquarellistes de la région…) ; les artisans (vannerie, bois, céramique, cuir, bijoux, upcycling, sculptures originales…) ; les métiers de la nature (apiculteur) ; les producteurs locaux et produits de bouche (à savoir les exposants habituels du Croc’Local). "Tout ça dans une ambiance familiale, festive et musicale" résume la coorganisatrice.