Lancement de la saison pour The Outsider Ardennes à Hamoir mais… sans les kayaks, il y a trop d’eau dans l’Ourthe

"Nous ouvrons l’activité kayak quand le débit de l’eau se situe entre 3 et 25 m3 d’eau par seconde, précise Steven Van Erps, un des deux administrateurs-délégués. Actuellement, l’Ourthe est à 64 m3 par seconde. C’est beaucoup trop dangereux pour des personnes qui ne sont pas kayakiste professionnel. Et puis l’eau est beaucoup trop froide. Les températures extérieures aussi. Il a gelé ces deux dernières nuits. On va donc encore attendre une semaine. La volonté était de proposer la navigation déjà vers la mi-mars mais il faut se faire une raison."

Un faux démarrage qui va peser lourd pour la suite ? Pas vraiment. "On retarde peut-être l’ouverture d’une semaine mais ça signifie aussi qu’on va pouvoir ouvrir plus longtemps", tempère le Hamoirien. Et même si l’opérateur perd une semaine de kayak au moment où la Flandre est en congé pascal, il ne stresse pas pour autant. "Oui, j’y perds un peu avec le public néerlandophone, mais on espère être ouvert pour eux le dernier week-end de leur semaine de vacances." Il faut dire que le gérant a appris à relativiser après que l’activité kayak ait subi de plein fouet deux ans de Covid puis les inondations en 2021 et enfin la sécheresse en 2022. "On a connu bien pire. Reporter le lancement des kayaks ne me tracasse pas, c’est juste dommage."

Les équipes de Steven Van Erps et Dorothy De Donder sont par contre prêts pour ouvrir toutes les activités dès ce samedi: parcours-aventure dans l’ancienne carrière The Rock à Comblain-la-Tour, initiation à la spéléologie en famille ou entre amis à la grotte Steinlein à Comblain-au-Pont, logement dans la Vallée de l’Ourthe, parcours challenger dans les bois… La plupart des activités sont accessibles dès l’âge de 8 ans et peuvent se réserver en ligne.

À noter aussi, pour le kayak, que l’entreprise hamoirienne a investi, nouveauté, dans des pagaies pour enfants. "On se rendait compte que les enfants voulaient eux aussi pagayer. Ces pagaies, du matériel professionnel, sont adaptées à leur morphologie, sont plus petites et plus légères." Les gilets de sauvetage ont aussi été remplacés. Il n’y a plus qu’à attendre le feu vert…

Quelles sont les attentes de la société pour cette saison ? Faire le plein de touristes, familles, groupes et écoles pour toutes ses activités outdoor, qui connaissent un succès grandissant d’année en année. Quant à l’activité kayak, qui a connu une situation catastrophique en 2022 à cause de la sécheresse (50 jours de fermeture d’affilée pendant l’été), elle reste imprévisible en termes de résultats. "Je n’ai pas de boule de cristal, sourit Steven Van Erps. Le kayak, c’est le morceau de la tarte qui est soit vide, soit rempli. On le considère comme un surplus, un bonus."

The Outsider Ardennes & Activity, ce sont des sports-aventures et de l’hébergement touristique proposés depuis 30 ans le long de l’Ourthe, à destination des familles, des amis, des groupes, des écoles et en mode team building. La société emploie une quinzaine de personnes en pleine saison, comptabilise environ 30 000 visiteurs par an pour les activités sportives et 10 000 nuitées par an pour l’hébergement.

