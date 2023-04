"On cherche des étudiants pour faire du contact à la population et aux touristes, explique Sophie Duchateau, coordinatrice adjointe au contrat de rivière. Ils feront de la sensibilisation au bon système à adopter quand on est en bord de l’Ourthe, quand on fait du kayak, quand on s’y baigne." Les étudiants assureront ainsi des missions d’accueil, de guidance, d’information, de constat aussi.

Pendant les deux mois d’été, en tout cas du 11 juillet au 19 août, les étudiants parcourront les berges de l’Ourthe à bord d’une voiture ou encore à vélo électrique. "On a reçu un subside de la Loterie nationale l’an dernier, on a pu acheter des vélos électriques. Le contact avec les gens sera plus sympa." Les jeunes travailleront en binôme le long de l’Ourthe et de manière proactive. Ils iront ainsi vers les usagers de la rivière. Et si cela s’avère nécessaire, ils informeront ceux aux comportements inadaptés des conséquences de leurs actes.

C’est le quatrième été que le Contrat de rivière s’adjoint les services d’étudiants. "On en cherche quatre. On ne sait pas garder les mêmes d’année en année car les étudiants ne le restent pas éternellement. Mais c’est un job typiquement étudiant."

Le lieu de travail ? Hamoir. Les étudiants doivent au moins avoir 18 ans. S’ils travailleront à deux, l’idéal est qu’un aura son permis de conduire (et un peu d’expérience à la conduite puisqu’il aura la voiture du Contrat de rivière à sa disposition) et l’autre parlera facilement néerlandais. "On les embauche pour au minimum quinze jours. Et si on ne demande pas de diplôme particulier, les étudiants recevront néanmoins une formation." Ils doivent avoir le contact facile, avoir une sensibilité à la nature et aux matières environnementales, connaître le bassin de l’Ourthe, avoir le sens de l’orientation et… un minimum de condition physique puisque certains circuits seront parcourus à vélo.

Le contrat est un contrat temps plein, du mardi au samedi compris. Les étudiants ne travailleront pas les jours fériés et les dimanches. La rémunération sera fixée sur la base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant en fonction de son âge. Intéressé ? CV et lettre de motivation sont à envoyer à cr.ourthe@skynet.be à l’attention de Cécile Pironet, la coordinatrice.