Dix ans d’existence des Z'Atuvus et une pièce hilarante à Hamoir

Pour fêter dignement ses 10 années d’existence, la troupe de comédiens Les Z’atuvus a choisi de jouer Oscar, la célèbre comédie de Claude Magnier. Anne-Cécile Colin, conseillère communale et membre de la troupe nous en dit un peu plus: "La pièce est très connue. En 1959 l’acteur comique français Louis de Funès y jouait le rôle principal au théâtre et en 1967 au cinéma, quand elle a été adaptée par Édouard Molinaro. Notre but, bien sûr, est de ne pas imiter Louis de Funès ni les autres acteurs mais de montrer notre propre création. "