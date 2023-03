Les élus hamoiriens avalisent une brochette de subventions

Mercredi soir, le conseil communal de Hamoir a voté les subventions 2023 qui seront accordées aux différents clubs, ASBL et organismes qui en ont fait la demande et qui rentrent dans les conditions. Ainsi, c’est une somme de près de 280 000 € (dont une bonne partie de subventions exceptionnelles) qui est prête: 30 € par enfant pour les écoles dans le cadre des excursions et séjour scolaire, 400 € pour la Flûte à bec, 1 900 € pour Saint-Vincent de Paul, 1 900 € pour le centre médicalisé de Bra-sur-Lienne, 1 550 € pour l’ASBL Cesahm, 2 000 € pour le Conseil consultatif des aînés, 1 000 € pour le Patro de Hamoir, 1 000 € pour le Forum de la mobilité, 329 € pour la Promotion sociale Ourthe-Amblève, 390 € pour Mobilok, 66 000 € pour l’office de tourisme, 2 000 € pour les jeunes du basket "une subvention qui est une première pour le club et qui est spécialement dédiée aux jeunes, une aide qui devrait devenir récurrente", précise le Premier échevin, Michel Legros. Les quatre dernières subventions sont versées à titre exceptionnel. C’est le cas pour le club de foot de Hamoir qui recevra 30 000 € afin d’organiser les travaux post-inondations de ses bâtiments. "Les vestiaires et les sanitaires doivent être remis en état et c’est le club qui se charge de gérer le chantier", explique l’échevin. Une somme de 1000€ est aussi dédiée à l’organisation d’un événement de grande ampleur à Hamoir: un tournoi international et un gala de boxe ce 22 avril au hall omnisports, organisé par le Boxing club de Barvaux-Hamoir. "C’est une chance de pouvoir accueillir un tel événement sportif chez nous et on apporte notre soutien. Les places sont d’ailleurs déjà mises en vente." Le CPAS bénéficiera quant à lui d’un montant de 50 000 € pour aménager ses bureaux "dans le but d’offrir plus de confort au personnel mais aussi aux bénéficiaires qui y sont accueillis".