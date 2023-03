Succès pour le deuxième Salon du livre à Hamoir avec… 75 auteurs ! (photos)

Ce week-end, bravant le temps maussade pour arriver jusqu’à la jolie commune de Hamoir, 75 auteurs enthousiastes ont investi les salles de la Maison des associations à l’occasion de la deuxième édition du Salon du livre. "Nous sommes victimes de notre succès, se réjouit Pierre-Armand Cajot, auteur jeunesse et co-organisateur de l’événement avec l’office du tourisme. L’année passée, les auteurs étaient au nombre de 50. En lançant les inscriptions, nous avons voulu d’abord privilégier le renouvellement de ceux-ci à concurrence de 20%, avant de reprendre les anciens. Ces derniers sont presque tous revenus." La gratuité de l’inscription, le cadre exceptionnel et le côté convivial participent au succès du salon. Les auteurs ne sont pas regroupés par genre pour favoriser les échanges. "Même pour eux, c’est amusant de découvrir d’autres univers. De belles synergies et collaborations peuvent naître de ces rencontres, confie l’organisateur . Cette année, nous avons introduit quelques nouveautés . Le parcours était fléché, comme un jeu de piste, pour que le public se dirige aussi vers l’étage, parfois oublié. Une tombola était organisée. Idéalement nous espérons rentrer dans nos frais et un espace jeunesse a été créé dans l’ancienne salle des mariages." Polars, romans fantastiques et historiques, récits de vie, romans feel good, bandes dessinées, livres jeunesse ont ravi un public varié à la recherche de découverte et de détente. Un atelier dessin organisé pour le Patro a aussi été très apprécié par les jeunes, et par l’animateur.