Le Hamoirien Francis Cornet publie son dixième livre en 10 ans

Cette fois, c’est un roman qu’il publie, une romance historique dont le décor se déroule en partie dans le Condroz. "Des plateaux du guet jusqu’au bout du chemin" est divisée en trois périodes et débute avec l’histoire d’une bande d’adolescents à Hamoir en 1938. Il y a la guerre, la mobilisation, l’affrontement et un couple qui naît au cœur de la résistance. Ainsi qu’un petit Julien. Mais la guerre va les séparer. Et c’est le coup du sort qui va se charger de remettre les protagonistes sur la route des uns et des autres. Avec quelques surprises… "C’est vraiment une fiction, avec pas mal de rebondissements mais avec en trame de fond des faits historiques, indique l’auteur. Je me suis un peu documenté sur la guerre, l’époque car je fais partie du Cercle d’histoire et de culture de Hamoir, ayant habité là une grande partie de ma vie."

Ce livre, il l’a écrit en un temps record: quatre mois. Et il l’édite en petit stock dans un premier temps. "Je m’autoédite, donc je passe des commandes au fur et à mesure. Et je suis déjà sur mon prochain livre. Je ne compte pas m’arrêter là. J’ai le désir d’écrire encore…"

Le livre est mis en vente à la librairie Crea’Net de Hamoir et sur le site www.publier-un-livre.com au prix de 9 €.