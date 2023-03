Trente ans de mayorat pour le Hamoirien Patrick Lecerf : "Je ne remplis pas mon mandat comme un fonctionnaire" (vidéo)

Dur dur de déléguer

Son plus gros défaut, c’est de ne pas savoir déléguer, d’avoir tendance à tout vouloir gérer. "On en fait toujours un peu trop. Mais je me soigne", rit-il. Il n’a pas perdu non plus son franc-parler et son jusqu’au-boutisme. De là à parler de "shérif" ? "Non. Je le dis souvent: je ne suis ni policier ni shérif. Ce n’est pas ça, un bourgmestre."

Patrick Lecerf vit ses premières élections communales comme candidat en 1982, sans être élu. C’est en 1988 qu’il passera, comme conseiller communal avant d’être propulsé rapidement, en pleine législature, comme échevin en 1990 puis bourgmestre en 1993, en remplacement d’Yves Ranscelot.

Fervent défenseur de la supracommunalité

Tout au long de ces six législatures, il a en a mené, des projets et des combats. Les réalisations dont il est le plus fier ? La récente Maison des associations, "un dossier très complexe", mais aussi la nouvelle piscine de Bernardfagnne intégrée dans un projet supracommunal unique en son genre entre six Communes condrusiennes et deux ASBL. "Je suis un fervent défenseur de la transcommunalité. Pour le futur, c’est quelque chose à amplifier."

RAVeL, dossier pourri

Patrick Lecerf a aussi été l’artisan du développement du hall omnisports (en passe d’être reconnu comme Centre sportif local et intégré), du jumelage tripartite avec Saulxures et Wenigumstadt, "qui symbolique l’amitié entre nos trois communes" ou encore la création d’une salle dans chaque village. Il a dû aussi batailler pour faire avancer des dossiers "pourris" comme le RAVeL le long de l’Ourthe, entre Fairon et Comblain-la-Tour, projet parsemé d’embûches administratives. "Sur ce dossier, on a épuisé cinq ou six ministres dont certains sont d’ailleurs morts. Chaque nouveau mètre de RAVeL est une petite victoire. Et il faudra sans doute que mon successeur achève le travail."

Mais il insiste: si tous ces projets ont pu voir le jour, c’est grâce à l’équipe qui travaille avec lui, au collège, au conseil communal, à l’administration. "J’ai eu et j’ai des échevins formidables, avec qui je partage de l’amitié, de bons moments… Autour de la table du conseil, il y a toujours eu une ambiance conviviale."

Alchimie condrusienne

Et puis il y a cette alchimie condrusienne avec ses homologues voisins. "L’esprit condrusien, c’est un esprit d’équipe. On est 6-7 bourgmestres du Condroz, tous copains. Ça nous semble naturel mais quand on va à l’extérieur, on nous cite souvent en exemple comme étant une bande d’amis qui savent faire des compromis sans trop d’effort."

Elections 2024 : oui, mais pas en leader

De quoi donner l’envie à Patrick Lecerf de rempiler pour un septième mandat, alors que les élections d’octobre 2024 approchent. "Je me vois mal arrêter de façon brutale mais je ne crois pas encore nécessaire de tirer la liste. Il faut s’habituer au fait que je ne vais pas rester. Je ne compte pas poursuivre jusqu’à 82 ans. J’aimerais refaire un mandat car il y a encore un tas de dossiers qui vont se concrétiser, après trois années difficiles de Covid et d’inondations où tout était au ralenti. J’ai envie de m’investir mais pas nécessairement comme leader du groupe."

Noces de perles

Pour ses noces de "perle" avec la Commune (30 ans de mariage), le bourgmestre n’a rien prévu de particulier contrairement aux 10, 20 et 25 ans de mayorat, marqués par des festivités. "J’envisage peut-être un repas avec les anciens mandataires, pour se souvenir d’une époque."

VITE DIT

Foot et prof, deux passions inspirantes

Patrick Lecerf a été entraîneur de foot et fait sa carrière comme prof de maths. De ces deux passions, il en a tiré des enseignements en politique. "La conscience que pour faire de belles choses, il faut d’abord une bonne équipe, soudée, investie, me vient du foot. C’est vrai aussi en politique. Ma carrière de prof m’a appris que pour s’occuper des gens, il ne faut pas avoir peur d’être dur, exigeant, à condition qu’ils sentent qu’ils sont appréciés, considérés et que c’est pour leur bien. Il ne faut pas s’attendre non plus à un merci à la fin de la classe ou d’une législature."

Député pendant 4 ans

De 2014 à 2018, le mayeur a été élu député wallon. "Quatre années au sein d’une équipe MR très soudée avec qui j’ai encore des contacts. Mais, oui, c’était éprouvant, pas simple de faire remonter les réalités des communes rurales."

Trois rencontres-phares

Sur le plan de la politique communale, Patrick Lecerf pointe trois rencontres importantes: Yves Ranscelot, bourgmestre juste avant lui, "qui m’a poussé dans le dos, qui m’a fait confiance alors que je n’avais que 33 ans" ; Achille Fagnoulle, premier échevin au moment de sa prestation de serment, "qui m’a pris par la main et m’a consacré beaucoup de temps, qui m’a mis le pied à l’étrier" et l’échevine Suzanne Bissot "qui a travaillé 24 ans avec moi, soit presque l’entièreté de mon mayorat et qui s’est retirée en 2018. Elle a beaucoup travaillé, souvent dans l’ombre mais dans l’efficacité."

Père et grand-père

Patrick Lecerf est deux fois père et quatre fois grand-père mais aucun de ses enfants n’a suivi sa trace en politique. "Ils sont sensibles à la chose politique, s’intéressent mais sont fort pris par d’autres passions."

Attaché à la Ruralité

Pour Patrick Lecerf, une commune rurale, "ça signifie beaucoup d’attachement à l’environnement et à la qualité de vie plutôt qu’à la qualité de l’infrastructure et de service. C’est un choix."

Ses passions

À côté de la politique, le retraité est toujours passionné de foot, de voyages, de vélo et de jardinage. "Si je ne m’y mettais pas, je pense que ma femme me déposait les valises devant la porte. Je me suis passionné progressivement pour le jardin et le potager. Et sincèrement, j’aime bien…" Il aime aussi se promener sur les "sommets" de sa commune, "là où il y a de superbes vues".

La technologie en 30 ans

Patrick Lecerf a suivi les évolutions technologiques en s’y adaptant le mieux possible. "Il y a 30 ans, j’ai acheté la première photocopieuse, le premier ordinateur et le premier GSM pour la Commune. En 1993, un bourgmestre emportait toujours ses fardes, ses carnets, ses bics. Aujourd’hui, il ne quitte plus son GSM. En 30 ans, la communication par mail et les réseaux sociaux a pris le pas sur le téléphone et les permanences. Et les citoyens attendent une réponse dans les trois minutes."