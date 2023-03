La famille de Donnéa fait don de son sceau à la Commune de Hamoir

"Ce sceau date de 1783 et avait été commandé par un de mes aïeux peu avant la Révolution française, a expliqué le ministre d’État. Il s’est transmis de génération en génération jusqu’à ce que mon père me l’offre. Depuis, il se trouvait dans un tiroir de mon domicile. Je ne l’ai jamais utilisé, mais je voulais être certain qu’il ne se perde pas. N’étant pas persuadé que nos générations futures seront autant attachées à la dimension historique des objets, nous avons entrepris des démarches auprès de la Commune de Hamoir pour que le sceau reste entre de bonnes mains."

À Lassus de 1751 à 1897

Le patronyme de Donnéa est intimement lié à l’histoire du château de Lassus, situé sur les bords de l’Ourthe, à environ 1,5 km en amont de Hamoir. "La famille de Donnéa a été propriétaire du château de 1751 à 1897", rappelle Jean-François Ranscelot, propriétaire actuel du château et membre du comité historique et culturel de Hamoir.

Comme le mentionne la publication "Demeures historiques & Jardins" (décembre 2019), éditée par l’Agence wallonne du Patrimoine, c’est en 1751 que François-Gaspard de Donnéa, fort de son succès dans la métallurgie liégeoise, acheta la mayeurie de Hamoir, avant de restaurer le vieux domaine.

Le graveur avait commis une erreur en glissant un E à Hamoire. ©EDA-P.A.

À sa mort, le château, le domaine et sa charge de mayeur héréditaire revinrent à son fils, le chanoine Hubert-Joseph. C’est de cette époque que date le sceau. "Sur celui-ci, on peut lire Hamoir et Xhignesse, puisque les deux localités étaient liées, précise François-Xavier de Donnéa. Mais on constate aussi que le graveur a commis une erreur puisqu’il y a un E à Hamoire."

Durant le XIXe siècle, trois autres générations de la famille, originaire de la Hesbaye liégeoise, occuperont encore le domaine. À la mort de Hubert de Donnéa, il restera dans l’indivision et sera finalement vendu en 1897 à la famille Chaudoir. "Nous revenons toutefois à Lassus puisque le caveau familial se trouve dans le petit cimetière de la chapelle qui se situe à 200 mètres du château."

Exposé dans une vitrine

Reste à savoir ce que la Commune envisage de faire de l’objet historique. "Il a davantage une valeur sentimentale et patrimoniale qu’une valeur marchande, glisse le bourgmestre Patrick Lecerf. Vous remarquerez que nos armoiries actuelles sont celles qui figuraient déjà sur le sceau de la fin du XVIIIe siècle. Nous avons décidé de l’exposer aux côtés d’autres objets dans une vitrine de la Maison des Associations." Pour assurer la transmission du flambeau aux générations futures. "Le sceau est resté dans notre famille durant 240 ans, j’espère que la Commune le conservera au moins autant de temps", a conclu, sourire aux lèvres, le ministre d’État.