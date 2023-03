Ce sera le dernier PCDR de Hamoir: encore trois fiches à activer

En 30 ans, les PCDR auront permis de concrétiser des chantiers importants pour améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. "Les projets ont touché tous les villages. Le plus conséquent fut sans nul doute la Maison des associations", souligne l’échevine.

Pour clôturer ce dernier PCDR 2012-2022, il reste donc trois fiches-projet. Lesquelles ? Le budget participatif tout d’abord qui prévoit d’octroyer deux fois 10 000 € à un projet déposé par des citoyens ou groupe de citoyens. "Trois dossiers sont en lice et les votes ont été lancés." Autre fiche à activer: la liaison entre le RAVeL et la gare, à savoir l’aménagement d’un petit sentier entre le quai du Baty et la station. "On doit régler un petit problème avec la maison d’un particulier qui se trouve sur le tracé, détaille Marie-Noëlle Minguet. On tente de rencontrer le propriétaire pour lancer des pourparlers."

Enfin, il reste à concrétiser l’espace de convivialité à Filot où il est prévu plaine de jeux, bancs, tables et aire de barbecue derrière la maison de village. "Nous avons acquis un terrain. On va lancer prochainement une réunion de présentation avec la population pour qu’elle puisse donner son avis et que le projet puisse être affiné", conclut l’échevine.