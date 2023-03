Trois projets en lice pour le budget participatif à Hamoir: c’est parti pour les votes !

Sur le plan pratique, la Commune de Hamoir a prévu un vote par personne et il faut être obligatoirement domicilié sur l’entité pour participer. Pour rappel, ce projet, qui s’inscrit dans le PCDR (Programme de développement rural), vise à renforcer la participation citoyenne et à améliorer le cadre de vie de la commune dans l’intérêt général.

Voici les trois projets retenus. Les deux lauréats disposeront d’une enveloppe de maximum 10 000 €.

1. Isolation du bâtiment Gaston Chauffé (Hamoir)

C’est le Patro de Hamoir qui a déposé le dossier. L’idée ? Isoler le nouveau local qui leur a été attribué: la Maison Gaston Chauffé, située dans le parc communal. Ce bâtiment a déjà fait l’objet de subsides récemment pour sa réhabilitation externe. Toutefois, il n’est pas assez isolé. Dès lors, le matériel du Patro se détériore et les jeunes ont froid lors des réunions. Il s’agit, en isolant le local, d’accueillir confortablement les 70 enfants animés et de réaliser des économies d’énergie.

2. Sonorisation et éclairage améliorés à la salle Talier (Comblain-la-Tour)

La salle Talier de Comblain-la-Tour nécessite quelques améliorations au niveau de la sonorisation et de l’éclairage. Le projet, porté par la troupe de théâtre des Z’atuvus, vise à moderniser la salle pour apporter un meilleur confort aux utilisateurs. En effet, des spectacles ou des séances de cinéma y sont souvent organisés et une nouvelle acoustique permettrait des expériences améliorées. Par ailleurs, le nouveau matériel réduirait les factures énergétiques de la Commune, propriétaire de la salle.

3. Espace de convivialité à Fairon

Le dernier projet consiste à aménager la place de Fairon en y disposant différents types de mobiliers urbains: tables, bancs, points lumineux, bacs à fleurs, poubelles… Le but du comité Fairon Bouge, à la manœuvre, est d’embellir le cadre de vie du village, d’offrir des espaces de convivialité et d’encourager les rencontres entre les habitants du village, toutes générations confondues. La localisation de l’espace (au centre du village) permettra aussi d’y organiser des événements récurrents tout au long de l’année.

Les votes, commencés le 1er mars, vont déjà bon train. La semaine dernière, c’était le projet du Patro qui était en tête (139 votes), suivi du projet de la salle Talier et du projet à Fairon. "Ce sont vraiment trois projets sympas et qui ont du sens, indique Marie-Noëlle Minguet. Nous disposons d’un budget total de 20 000 €. Ce sont donc deux projets seulement qui pourront être aidés. Pour le troisième, on étudiera la possibilité de trouver un autre mode de financement."

Pour rappel, il s’agit du premier budget participatif de Hamoir. "Et ce sera sans doute le dernier car nous terminons notre PCDR et nous ne comptons pas en relancer un autre. Ce budget participatif est la dernière fiche activée."

Pour voter, il suffit de répondre au document GoogleForms disponible sur le site www.hamoir.be. Le vote papier est possible via l’administration communale. Les résultats seront diffusés sur le site de la commune et sur Facebook le 1er avril.