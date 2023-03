Le potager collectif du parc Biron, à Hamoir, reprend avec le printemps

L’idée, dont on parlait depuis longtemps à Hamoir, s’est concrétisée il y a maintenant un an. Et à peine lancé, le potager collectif du parc Biron a tout de suite plu aux Hamoiriens. L’espace, qui fait dix mètres sur quinze au cœur du parc Biron, a été partagé en parcelles. Et les jardiniers amateurs s’en sont donné à cœur joie pendant plusieurs mois tant ce projet, mené par Hamoir en transition en collaboration avec la Teignouse, plaisait. "À partir du jardin, un groupe s’est constitué et se réunit une a deux fois par semaine", explique l’échevine Amélie Sauvage. Ces parcelles à cultiver ont suscité des rencontres ; ce qui était aussi l’objectif lors du lancement du potager. Le mauvais temps arrivant, le potager collectif a été mis en sourdine. "On a terminé la saison avec une séance d’informations, une formation sur la culture des légumes", se souvient l’échevine.