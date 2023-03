Quatre zones pour sauver les batraciens à Hamoir

C’est parti pour l’opération de sauvetage des batraciens, soutenue par Natagora et menée à Hamoir grâce au PCDN (Plan communal du développement de la nature) et à plusieurs bénévoles. C’est le cas de Corinne Marquet qui s’implique depuis 4 ans et coordonne l’opération avec Marie-France Gilet de février à avril. Et là, en ce moment, vu la météo, la migration des batraciens bat son plein. "Nous sommes une vingtaine à partir sur les routes, une fois par semaine environ, quand les conditions s’y prêtent, pour sauver les batraciens qui traversent la route." À Hamoir, on dénombre quatre sites: route de Lassus, route de Xhignesse, route de Xhoris et Filot. "On y attrape surtout des crapauds communs mais aussi des tritons et des grenouilles. On en ramasse plusieurs milliers sur une saison." La bénévole l’assure: il y a toujours besoin de bras. "C’est une opération importante car on participe au maintien d’un maillon de la chaîne, on aide à la préservation de la biodiversité."