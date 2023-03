Bientôt un bureau d’accueil à la Commune de Hamoir

On sera bientôt accueilli de manière plus confortable et efficace à la Commune de Hamoir. L’ancienne salle des mariages est en train d’être réhabilitée en bureau d’accueil pour le public. "Notre château communal est très beau, note le bourgmestre, Patrick Lecerf. mais pas pratique pour le citoyen car il s’apparente à un labyrinthe avec marches, couloirs étroits, portes… On a donc décidé d’aménager cette salle pour y mettre un bureau d’accueil unique pour les citoyens. Elle était vide depuis que les mariages et noces d’or sont célébrés à la nouvelle Maison des associations. Et elle est juste à l’entrée du bâtiment, facilement accessible et identifiable."