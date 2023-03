Une semaine de théâtre pour les enfants à Hamoir

Et c’est bien normal que la scène fasse débat. "La musique rap donne un côté marrant. Mais le contexte en lui-même n’est pas drôle, puisque Toda est dans le bus avec un passeur", avance Anaïs Petry, membre du Théâtre des 4 mains.

Toda, c’est cette petite fille qui fuit son pays à cause de la guerre. " Elle doit aller de l’autre côté de la frontière pour aller chez une demi-tante, chez qui elle espère être en sécurité. Mais elle va finalement se retrouver à l’accueillerie, qui est l’équivalent d’un de nos centres d’accueil." Ce n’est évidemment pas ce qu’il y a de plus réjouissant comme thème, "mais c’est important de l’aborder".

Des spectacles comme celui de ce lundi, il y en aura toute la semaine à Hamoir. "Ça fait plus de 25 ans qu’on le fait, avance Nathalie Meurant-Pailhe, programmatrice au centre culturel de Huy. Comme les écoles qui se trouvent du côté de Hamoir ne viennent pas jusqu’au centre culturel de Huy, on vient aux écoles pendant une semaine par an." À noter qu’une action similaire est également mise en place tous les ans, à Verlaine, pour les écoles hesbignonnes.

Des écoles de Hamoir et des environs

Pour en revenir à nos moutons condrusiens, ce sont les écoles communales et libres de Hamoir, de Warzée, Ferrières, My et Limont qui profiteront de cette semaine de théâtre destiné au jeune public. " Les journées de lundi et mardi s’adressent plutôt à des élèves qui se trouvent entre la 3e et la 6e primaire, détaille Emeline Wynants, chargée de projets à l’Office du tourisme de Hamoir, qui coorganise la semaine avec le centre culturel. Le spectacle “ Grand ciel ”, qui sera joué mercredi, s’adresse à des élèves de 1re et 2e primaire. Quant à la pièce “ Dans les bois ”, elle est destinée aux enfants de maternelle." Bref, une belle semaine en perspective.