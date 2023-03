Convention entre Hamoir et Anthisnes : vers un centre sportif local intégré ?

Pour exister, une régie doit couvrir un territoire d’au moins 5 000 habitants, d’où l’importance de mener ce projet au niveau supracommunal. Mais Hamoir ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle vise désormais à être reconnue comme CSLI. "Le dossier avance bien et nous avons espoir d’être reconnu dans les prochains mois. Ce sera une belle reconnaissance et un coup de pouce à différents niveaux, reprend l’échevin hamoirien. C’est un gage de qualité du travail accompli mais aussi un accompagnement par l’Adeps pour développer encore plus notre politique sportive et pour aider nos clubs à aller de l’avant et ça nous amènera un subside non négligeable. Le salaire du coordinateur sera pris en charge à hauteur de 90% et de 50% pour celui de l’ouvrier. Cela nous permettra de dégager des moyens pour d’autres projets sportifs."

Autre point communiqué par le collège : une date à bloquer à l’agenda. "Nous avons décidé d’octroyer un subside de 1 000 € au Boxing Club Barvaux-Hamoir pour leur compétition internationale de boxe qui se déroulera le 22 avril au hall omnisports, informe Michel Legros, bourgmestre f.f.. L’événement était reporté depuis trois ans à cause du Covid."