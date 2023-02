La salle "La Royale" à Hamoir a trouvé un acquéreur: elle sera rasée pour du logement

Plusieurs autres propositions de vente étaient arrivées sur la table de la Commune qui a choisi en fonction d’un critère de plus-value du projet. "Les autres candidats partaient sur une occupation de la salle comme hangar ou entrepôt. La réaffectation en logement correspond à une problématique importante sur la commune, à savoir une pénurie immobilière. Et en plus, la localisation est particulièrement intéressante, en plein centre de village." Le montant de la vente a été fixé à 69 000 € (pour une mise à prix de 50 000 €), le conseil communal a approuvé l’offre et les actes seront validés lors d’un prochain conseil communal.

La Commune n’est pas mécontente de clôturer ce dossier qui avait traîné en longueur… Et pour cause. La première mise en vente remonte à… février 2021. La Commune souhaitait se débarrasser, valoriser, ce bâtiment de 450 m2 inutilisé depuis près de 20 ans, si ce n’est comme réserve de stockage pour le service travaux et l’office de tourisme. La vente avait débouché sur le choix d’un candidat, un investisseur privé qui souhaitait y construire une boulangerie avec atelier de formation. Mais couac, ce dernier n’avait pas obtenu son prêt. Lassée d’attendre, la Commune avait alors relancé la procédure de vente en mai 2022. Il aura donc fallu deux ans pour boucler ce dossier. "Oui, on est contents que ça se concrétise", conclut le mayeur.