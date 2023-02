Football (P4B): Michaël Jourdan rempile à Hamoir B pour la saison 2023-2024

Qu’en est-il du futur noyau ? "Tout le groupe reste, à l’exception de notre gardien, Valentin Berger, qui préfère se consacrer à ses études et Arnaud Sterckx qui, papa pour la deuxième fois en juin prochain, ne pourra se consacrer à 100%, mais qui hésite encore, explique l’entraîneur hamoirien. Au niveau du recrutement, cela reste à voir. Mon but est de faire revenir des jeunes qui sont passés par notre école des jeunes. On ne souhaite pas non plus trop transférer. Place aux jeunes. Si tu es motivé et que tu as une paire de godasses, cela me convient parfaitement." À bon entendeur…

Dorénavant: mission tour final. "On va essayer de l’accrocher, note le coach fraîchement prolongé. Et ce sera la même rengaine pour l’exercice à venir."

À Hamoir, le nouveau dicton est: "On prend les mêmes et on recommence", on ne peut que croiser les doigts pour que la mayonnaise prenne dans le Condroz. "On est bien où on est", conclut Michaël Jourdan. Les ambitions sont là, les joueurs également. Une fois le contact enclenché, la machine va être difficilement arrêtable.