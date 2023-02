La gare de Hamoir mise en vente à partir de 138 000€

La Commune n’est plus intéressée

Si la Commune de Hamoir a été un temps intéressée par le bâtiment pour éventuellement y installer du service à la personne, elle n’est plus demandeuse. "Il y a un an, on aurait pu se décider dans le cadre de plusieurs appels à projets wallons, explique le bourgmestre, Patrick Lecerf. Mais la SNCB n’était pas prête et entre-temps, nous avons redéfini nos priorités. La gare n’en fait plus partie. On a posé un geste fort: ne plus répondre à la valse des appels à projet qui empêchent la Commune d’avoir une stratégie, une vision cohérente. Fini de s’éparpiller ! L’achat de la gare n’est donc plus à l’ordre du jour. On a définitivement fermé la porte."

Fermée depuis 2015

Mais la Commune l’assure: la mise en vente du bâtiment est une bonne nouvelle et elle compte apporter son aide et son soutien. "Notre rôle est de susciter l’intérêt des investisseurs privés, en activant notre réseau, notre carnet d’adresses, mais aussi de soutenir les candidats acquéreurs que ce soit pour un projet économique, de logement ou mixte, poursuit le mayeur. L’important est que cette gare, lieu de passage, reprenne vie, se trouve une nouvelle affectation. Il y a eu en son temps un chouette projet de brasserie mais qui n’a pas abouti."

C’est en 2015 que la salle d’accueil, dernier espace encore accessible aux navetteurs, a fermé ses portes et que le bâtiment n’a plus du tout été occupé mis à part un logement à l’étage. "Et c’est le départ du locataire qui a décidé la SNCB à lancer la vente", précise le bourgmestre.

Localisation stratégique

Le bâtiment, en bon état et avec un cachet indéniable, devrait intéresser des amateurs. "La situation, à proximité des commerces, des grands axes et de la région touristique de Durbuy est un atout supplémentaire. Cela sera une plus-value, tant pour les riverains que pour les voyageurs, qui pourront profiter d’un environnement de gare vivant", insiste la SNCB. Il est également situé à proximité du futur grand parking d’écovoiturage de 60 places, projet mené par la Commune de Hamoir, la Région et la Province de Liège et qui devrait voir le jour en 2024.

Grosses rénovations à prévoir

La gare condrusienne se trouve en zone d’habitat et dispose d’une surface totale de 356 m2. L’enveloppe, l’ossature est saine mais de grosses rénovations sont à prévoir, sans toutefois concerner du gros œuvre. "C’est vraiment un espace assez modulable, avec des volumes intéressants, pour un prix abordable, argumente Patrick Lecerf. On peut imaginer beaucoup de choses là-bas. Il présente vraiment un intérêt pour le privé." Du commerce, du tourisme, du logement, de la santé, des bureaux, les possibilités sont nombreuses… "Nous aiderons à encadrer, conseiller le projet qui y sera développé, que ce soit sur le plan urbanistique ou autre", conclut le bourgmestre.

Toutes les infos sur le bâtiment de Hamoir: https ://www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/3rd-party-sales/immo/sale/hamoir