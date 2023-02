Le conseil communal de Hamoir a entre autres évoqué la mue profonde du camping communal

Exit le résidentiel, place au tourisme de passage

Pour rappel, le but du dossier en question est de complètement supprimer les caravanes résidentielles pour ne plus accueillir que du tourisme de passage. L’origine de ce changement de philosophie est finalement assez simple. "Selon un arrêté du gouvernement wallon, des campings résidentiels ne pourront plus se trouver dans des zones inondables d’ici 2025, expose le premier échevin, Michel Legros, qui s’est attardé sur le point malgré sa suppression de l’ordre du jour. Le but est que, si on déclenche une alerte inondations, tout le monde doit avoir quitté les lieux dans les deux heures." Et donc, le camping n’accueillera plus de caravanes montées sur plots, mais uniquement des mobile-homes, des tentes et des caravanes "normales".

Une idée très claire du futur camping

Et qui dit nouvelle philosophie, dit aussi nouvel aménagement des lieux. "Le nouveau camping comptera beaucoup moins de places que l’actuel, poursuit Michel Legros. De 140 emplacements potentiels, on n’en comptera bientôt plus que 48." Et évidemment, diminuer le nombre d’emplacements de deux tiers, ça va laisser beaucoup de place. "On aura donc un cadre très vert." Les zones "abandonnées", numérotées 2 et 3, "serviront de zones tampon et pour des projets à l’avenir".

Et en ce qui concerne le bloc sanitaire et la cafétéria ? "Ils vont carrément être rasés. On reconstruira un nouveau bloc sanitaire. On va aussi aménager une zone qui sera plutôt un espace de convivialité avec notamment des barbecues et des bancs."

Une attention particulière sera également portée à la mobilité. "On rentrera dans le camping via un système de badge et tout le cheminement du site se fera en sens unique."

Le projet est très clair. Mais, maintenant, il ne faudra plus traîner pour le mettre en œuvre. "Le challenge est d’arriver à accueillir nos premiers touristes dans le courant de la belle saison", conclut Michel Legros.