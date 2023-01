243 000 € pour remplacer le revêtement du hall omnisports

Le revêtement est très abîmé ©documents

"En ce qui concerne le hall omnisports, le but est de remplacer le revêtement, précise le bourgmestre Patrick Lecerf. On part du principe qu’un revêtement a une durée de vie d’environ 20 ans. Le hall ayant 22 ans, il était déjà en fin de vie avant les inondations, et forcément, l’eau n’a fait qu’aggraver son état. À tel point que certains arbitres hésitent aujourd’hui à donner le coup d’envoi de rencontres."

Le temps de lancer la procédure, les grandes manœuvres ne devraient pas avoir lieu avant l’été. "Il faudra très probablement fermer le hall durant deux à trois semaines, et nous tenterons d’agencer le calendrier au mieux par rapport aux stages estivaux."

L’autre enveloppe sera donc dépensée du côté de Comblain-la-Tour. "Nous y remplacerons aussi le revêtement de l’espace multisports extérieur, mais cette opération est moins urgente", estime encore le maïeur.

On se souviendra que trois terrains de tennis du T.C. Hamoir avaient aussi été détruits par les inondations. Mais là, la Commune n’avait pas attendu d’éventuels subsides pour remettre à neuf les surfaces de jeu ainsi que la cafétéria. Les trois terrains ont été inaugurés en juin dernier. La Commune avait sorti une enveloppe de 70 000 €, qu’elle espère toujours récupérer via le Fonds des Calamités.