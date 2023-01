Sandrine et Marko ouvrent leur boutique de prêt-à-porter à Xhoris

Sandrine Grandjean et Mark Waugh lancent "Marko-Sandrine, L’amour de la mode", dans le shop de la station Total, à la place de l’ancienne boutique de pêche. Ils proposent du prêt-à-porter dames, hommes, enfants, des bijoux, de la maroquinerie, et des… outils. Au départ, rien ne les prédestinait à se lancer dans la vente. Sandrine assurait des garderies à l’école et Mark était éboueur. Suite à un accident de travail, Mark a cherché à changer de voie. Ils ont commencé, avec 200 €, à acheter et vendre des vêtements par internet. Ils ont aménagé leur garage pour stocker et présenter leurs articles. Pendant le Covid, leurs ventes ont explosé. "Nous nous sommes spécialisés dans le prêt-à-porter grandes tailles. Nous faisons aussi confectionner des vêtements. Nos produits viennent surtout d’Italie. Nos clients viennent de Belgique et d’autres pays. Nous avons alors décidé d’acheter un bâtiment au centre de Xhoris, qui nous sert d’atelier, de showroom et de studio." Il y a trois ans, ils ont aussi commencé à faire des "live". "Nous présentons les marchandises en direct, les gens peuvent poser les questions et commander en ligne. Mon mari, qui est un joyeux drille, n’hésite pas à essayer les collections, même féminines, si les clients le demandent." Le concept a marché et plus de 90 000 personnes se sont fidélisées.