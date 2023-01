Les trois Carrefour Market deviennent Intermarché

Si à Waremme et Tinlot, les supermarchés ont été ouverts sous bannière Intermarché dès lundi (après un seul jour de fermeture), à Hamoir, le changement s’officialisera ce mercredi après une transformation et une réorganisation importante qui a nécessité trois jours de fermeture. "Certains magasins ont fermé lundi et mardi pour s’organiser, précise-t-on à Intermarché. D’autres ont accéléré le processus mais le timing demandé était identique pour tout le monde: ouverture le 4 janvier 2023. En province de Liège, sur 13 enseignes, quatre rouvriront ce mercredi, sous le nouveau nom. L’idée était d’aller très vite, de ne pas traîner." Préalablement, il a fallu écouler tous les produits de la marque Carrefour, pour vider les rayons, à coup de démarques et de promotions. Une période de transition qui s’est étalée sur une quinzaine de jours.

Les clients peuvent donc désormais découvrir leur nouveau magasin entièrement relooké. "Les produits Carrefour ont été retirés et remplacés par les nouveaux produits de la marque Intermarché. Dans le magasin, tout a été rebrandé: nouvelle enseigne, nouvelle signalétique, nouveaux chariots, nouvelles caisses…", détaille Intermarché. En novembre et décembre, des formations ont également été données à tout le personnel, pour se familiariser avec le système des nouvelles caisses notamment. "On estime que tout le monde a sa place dans le nouveau projet. L’emploi a été préservé dans tous les points de vente", tient à préciser le porte-parole. Le gérant de l’Intermarché de Hamoir et de Tinlot garde donc son équipe au complet, tout comme le patron franchisé de Waremme. Et les prix des produits ? Ils sont fixés selon la politique commerciale d’Intermarché assure le groupe. Quant à la carte de fidélité utilisée dans les trois enseignes huy-waremiennes, elle ne sera plus utilisable "mais toujours bien dans les autres Carrefour", précise Intermarché. Le client devra donc se procurer une carte de fidélité propre à Intermarché. Et l’agencement des trois magasins ? Pas de changement fondamental pour l’instant. "On a opéré des changements cosmétiques mais pas notables. Ce sera au cas par cas en fonction de la stratégie du groupe, explique-t-on à Intermarché. Tout ça viendra dans les mois à venir, tout en sachant que les franchisés, eux, gardent la mainmise sur leur agencement." En province de Liège, on compte 13 Carrefour Market, sept intégrés, six affiliés. Le groupe Mousquetaires présentera son plan de développement pour l’ensemble des magasins Mestdagh aux partenaires sociaux le 9 janvier.