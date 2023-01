Décès de Jean Grailet, ancien vice-président du patro d’Ocquier

Il était une figure de proue des patros de Hamoir et d’Ocquier. Jeudi passé, Jean Grailet est décédé à l’âge de 73 ans. "Il y a eu un investissement très partagé entre le village d’Ocquier et Hamoir. Jean était très actif dans ces deux patros, s’exprime Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir. C’était mon voisin direct pendant plusieurs années. Ses parents avaient une fabrique d’orangeade. Ils étaient brasseurs, marchands de vins et de spiritueux."